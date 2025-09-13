Fantastiškame 7 įvarčių trileryje „Juventus“ per pridėtą laiką parklupdė „Inter“

Jau pirmojo kėlinio 14-ąją minutę Lloydas Kelly nuginklavo „Inter“ vartininką ir atidarė įvarčių sąskaitą išvesdamas aikštės šeimininkus į priekį.
Tačiau jau 30-ąją minutę turkas Hakanas Calhanoglu tiksliu smūgiu išlygino rezultatą. Tiesa, ilgai džiaugtis svečiai negalėjo – 38-ąją minutę Kenanas Yildizas sugrąžino pranašumą „Juventus“ ekipai (2:1)
Antrajame kėlinyje iniciatyvą perėmė jau „Inter“ futbolininkai. Po antrojo H. Calhanoglu tikslaus smūgio 65-ąją minutę rezultatas tapo lygus (2:2), o 76-ąją Marcusas Thuramas persvėrė jį Milano ekipos naudai.
Tačiau drama tuo nesibaigė – netrukus atsakė jo brolis Khephrenas Thuramas, vėl atstatęs pusiausvyrą susitikime (3:3). Įdomu, jog abu broliai savo įvarčius šventė beveik identiškai.
Pergalę „Juventus“ padovanojo vos 19-metų Vasilijus Adžičius. Paskutinėmis teisėjo pridėto laiko minutėmis juodkalnietis paleido galingą smūgį iš toli ir įmušė savo pirmąjį įvartį pagrindinėje Turino ekipos sudėtyje.
Po šios pergalės „Juventus“ turi devynis taškus iš tiek pat galimų ir įsitvirtino turnyrinės lentelės viršūnėje, tuo tarpu „Inter“ po trijų turų savo sąskaitoje turi tik tris taškus.