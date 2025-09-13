Ilgą laiką mažumoje žaidęs „Real“ į savo sąskaitą įsirašė dar tris taškus

Rungtynės Xabi Alonso auklėtiniams prasidėjo pozityviai. Nors Arda Guleras įvartis po VAR peržiūros jau antrąją minutę buvo ir neįskaitytas, vos po dešimties žaidimo minučių greitoje atakoje visus varžovus aplenkęs Kylianas Mbappe išvedė svečius į priekį.
32-ąją minutę Deanui Huijsenui nugriovus Mikeli Oyarzabalį, „Real“ gynėjas buvo nubaustas raudona kortele.
Nepaisant to, jog liko mažumoje, karališkasis klubas dar iki pertraukos padvigubino pranašumą – 44-ąją minutę po K. Mbappe perdavimo pasižymėjo A. Guleras.
Antrajame kėlinyje „Real Sociedad“ greitai sušvelnino rezultatą – 56-ąją minutę 11 metrų baudinį realizavo M. Oyarzabalis.
Tačiau aikštės šeimininkams per likusį laiką išlyginamojo įvarčio pasiekti nepavyko, ir Madrido klubas iškovojo jau ketvirtąją pergalę iš tiek pat galimų „La Ligoje“.
Po keturių turų Ispanijos pirmenybėse Madrido „Real“ yra surinkęs visus 12 taškų ir užima pirmąją vietą turnyro lentelėje. Tuo tarpu „Real Sociedad“ su dviem taškais žengia 17-oje pozicijoje.