Per pusvalandį varžovams 4 įvarčius įmušęs „Bayern“ ir toliau nebarsto taškų Vokietijos čempionate

„Allianz“ stadiono šeimininkai visus klausimus išsprendė dar per pirmą pusvalandį. Jau 3-iąją minutę Seržas Gnabry išvedė čempionus į priekį, 9-ąją minutę rezultatą padvigubino Aleksanderis Pavlovičius. 26-ąją minutę Harry Kane’as realizavo 11 metrų baudinį, o dar po trijų minučių įvarčiu pasižymėjo Luisas Diazas.
Antrąjį savo įvartį H. Kane’as pelnė 62-ąją minutę, taip užtvirtindamas „Bayern“ pergalę.
Miuncheno klubas laimėjo visas trejas Bundeslygos rungtynes, jau spėjo įmušti net 14 įvarčių ir išlieka vienintelis taškų nepraradęs čempionato dalyvis.
Pergalę iškovojo ir antrąją vietą pirmenybėse užimanti Dortmundo „Borussia“, kuri 2:0 pranoko „Heidenheim“. Įvarčius pelnė Serhou Guirassy (33 min.) ir Maximilianas Beieras (45+1 min.).
Kiti šeštadienio Bundeslygos rezultatai:
„Freiburg“ 3:1 „Stuttgart“
„Mainz“ 0:1 „RB Leipzig“
„Union Berlin“ 2:4 „Hoffenheim“
„Wolfsburg“ 3:3 „FC Köln“
