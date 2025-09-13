R. Džiaukštas pergale debiutavo prie Vilniaus „Žalgirio“ vairo

Vilniečiai pirmąjį įvartį pelnė jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką, kai pasižymėjo serbas Nemanja Mihailovičius. Antrasis įvartis krito 74-ąją minutę – vienuolikos metrų baudinį pats uždirbo ir sėkmingai realizavo Liviu Antalis.
Po 28 turų „Žalgiris“ A lygoje žengia 4-ojoje vietoje su 43 taškais. Laipteliu aukščiau esantis Šiaulių klubas turi tiek pat taškų, tačiau yra sužaidęs rungtynėmis mažiau. Tuo tarpu Gargždų „Banga“ po 28 mačų rikiuojasi 8-ojoje pozicijoje, savo sąskaitoje turėdama 32 taškus.