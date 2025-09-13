Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
SportasFutbolas

R. Džiaukštas pergale debiutavo prie Vilniaus „Žalgirio“ vairo

2025 m. rugsėjo 13 d. 18:58
Lrytas.lt
Šeštadienį A lygoje buvo sužaistos vienintelės rungtynės. 28-ajame ture Vilniaus „Žalgiris“ 2:0 (1:0) iškovojo pergalę Gargžduose, įveikdamas vietos „Bangą“. Pergalingai prie sostinės klubo vairo debiutavo naujasis komandos vyriausiasis treneris Rolandas Džiaukštas, pakeitęs nuo 2021 metų čia dirbusį Vladimirą Čeburiną.
Vilniečiai pirmąjį įvartį pelnė jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką, kai pasižymėjo serbas Nemanja Mihailovičius. Antrasis įvartis krito 74-ąją minutę – vienuolikos metrų baudinį pats uždirbo ir sėkmingai realizavo Liviu Antalis.
Po 28 turų „Žalgiris“ A lygoje žengia 4-ojoje vietoje su 43 taškais. Laipteliu aukščiau esantis Šiaulių klubas turi tiek pat taškų, tačiau yra sužaidęs rungtynėmis mažiau. Tuo tarpu Gargždų „Banga“ po 28 mačų rikiuojasi 8-ojoje pozicijoje, savo sąskaitoje turėdama 32 taškus.
Vilniaus ŽalgirisGargždų BangaA lyga

