„Kauno Žalgiris“ sudaužė „Riterius“, „Hegelmann“ įveikė „Šiaulius“

2025 m. rugsėjo 14 d. 20:51
Dar vieną pergalę Lietuvos „A lygoje“ iškovojo turnyrinės lentelės lyderis „Kauno Žalgiris“, net 6:1 (3:0) sudaužęs Vilniaus „Riterius“.
Jau 15-ąją minutę pirmasis pasižymėjo Aldayras Hernandezas, dar po dešimties minučių įvartį pelnė ir Amine'as Benchaibas.
Pirmąjį kėlinį įvarčiu užbaigė Dejanas Georgijevičius, o vos tik prasidėjus antrajam kamuolį į vartus pasiuntė kauniečių kapitonas Fedoras Černychas.
Vienintelį „Riterių“ įvartį 54-ąją minutę pelnė Deimantas Rimpa.
Antrosiose vakaro rungtynėse susigrūmė turnyrinėje lentelėje netoli vienas kito buvę Kauno rajono „Hegelmann“ ir FA „Šiauliai“.
Ilgai be įvarčių klostęsis mačas pasikeitė 80-ąją minutę, kai tolimu smūgiu priešininkų vartininką nuginklavo po keitimo pasirodęs „Hegelmann“ saugas Wesley Gabrielis.
„Hegelmann“ turėtą minimalią persvarą išlaikė ir džiaugėsi pergale 1:0 (0:0).
Po sekmadienio susitikimų „Hegelmann“ su 53 taškais dar labiau įsitvirtino antroje turnyrinės lentelės vietoje, trečioje pozicijoje esančią Marijampolės „Sūduvą“, sužaidusią vieneriomis rungtynėmis mažiau, lenkiantys jau 7 taškais. „Šiauliai“ ketvirtąją poziciją dalinasi su šalies čempionu Vilniaus „Žalgiriu“.
