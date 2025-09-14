Anglijos „Premier“ lygoje – rezultatyvios „Chelsea“ lygiosios ir dar viena „Tottenham“ pergalė

Pirmąjį rungtynių įvartį 35-ąją minutę pelnė „Brentford“ puolėjas Kevinas Schade'as, kuris po Jordano Hendersono perdavimo tiksliai smūgiavo į vartus ir išvedė šeimininkus į priekį (1:0).
Antrojo kėlinio pradžioje rezultatą išlygino ką tik aikštėje pasirodęs Cole'as Palmeris – 61-ąją minutę jis nuginklavo „Brentford“ vartininką tiksliu smūgiu (1:1).
85-ąją minutę „Chelsea“ po Moiseso Caicedo įvarčio persvėrė rezultatą savo naudai (2:2). Vis dėlto šeimininkams pavyko išsigelbėti paskutinėmis rungtynių akimirkomis – teisėjo pridėto laiko metu kamuolį į tinklą pasiuntė Fabio Carvalho taip išlygindamas rezultatą ir užfiksuodamas galutinį rungtynių rezultatą 2:2.
Kitose rungtynėse, dviejų Londono komandų susidūrime, savo pranašumą įrodė „Tottenham Hotspur“ – svečiuose jie 3:0 įveikė „West Ham United“ ekipą.
Visi trys įvarčiai buvo pelnyti antrojoje susitikimo dalyje: 47-ąją minutę svečius į priekį išvedė Pape Mataras Sarras, po dešimties minučių rezultatą padvigubino Lucas Bergvallas, o pergalę 64-ąją minutę įtvirtino Micky van de Venas.
Aikštės šeimininkai beveik visą antrąją rungtynių dalį turėjo žaisti mažumoje, nes 54-ąją minutę raudoną kortelę užsidirbo Tomašas Součekas.
Pergalę šventė ir „Newcastle United“ – savo puolimo lyderį Alexanderį Isaaką prieš perėjimo lango užsidarymą pardavusios „Šarkos“, St. James Parke 1:0 įveikė „Wolves“.
Vienintelį įvartį rungtynėse 37-ąją minutę pelnė Nickas Woltemade'as.
Kiti šeštadienio Anglijos „Premier“ lygos rezultatai:
„Bournemouth“ 2 – 1 „Brighton“
„Crystal Palace“ 0 – 0 „Sunderland“
„Everton“ 0 – 0 „Aston Villa“
„Fulham“ 1 – 0 „Leeds United“
