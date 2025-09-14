Mančesterio derbyje – triuškinama „City“ pergalė prieš „United“

„City“ savo įvarčių sąskaitą atidarė jau 18-ąją minutę, kai po kiek chaotiško Jeremy Doku prasiveržimo dešiniajame krašte kamuolį galva į vartus nukreipė Philas Fodenas.
Pirmajam kėliniui pasibaigus minimalia aikštelės šeimininkų persvara, Pepo Guardiolos auklėtiniai antrojo kėlinio pirmojoje pusėje galutinai perėmė rungtynių kontrolę.
Dar vienas J.Doku perdavimas į baudos aikštelę šįkart baigėsi tiksliu Erlingo Haalando smūgiu 53-iąją minutę. Už poros minučių norvegas buvo atsidūręs vos per porą metrų nuo vartų, tačiau į tuščius vartus griūdamas nepataikė.
Visgi „nuodėmė“ buvo atpirkta sąlyginai greitai, kai po Bernardo Silvos perdavimo aikštės viduryje vienas į kitą pusę pasileidęs E.Haalandas tiksliu smūgiu į tolimąjį vartų kampą pelnė trečiąjį rungtynių įvartį.
Tai buvo pirmasis susitikimas naujajam „Manchester City“ vartininkui Gianluigi Donnarummai. Italas debiutą pažymėjo clean sheet'u, o 61-ąją minutę ir įspūdingai atlaikė tolimą Bryano Mbeumo smūgį.
Įdomu tai, kad „Man United“ daugiau kontroliavo kamuolį (55% prieš 45%), daugiau smūgiavo į vartus (13 prieš 12) ir atliko daugiau kampinių (4 prieš 2), tačiau iš visų smūgių tik du buvo į vartų plotą.
Pelnęs du įvarčius E.Haalandas pelnytų įvarčių „Premier lygoje“ (89) sąraše aplenkė Londono „Chelsea“ legendą Didier Drogbą (88), tai padarydamas sužaidęs 153 mačais mažiau.
„Manchester City“ po antrosios pergalės per keturis susitikimus pakilo į aštuntąją turnyrinės lentelės vietą. Tuo tarpu „Man United“ su viena pergale, vieneriomis lygiosiomis ir dviem pralaimėjimais savo sąskaitoje nusmuko į 14-ąją poziciją.
Anglijos Premier lygaManchester CityManchester United
Rodyti daugiau žymių