Įvarčiais spindėjęs E. Jankauskas pripažintas geriausiu liepos–rugpjūčio mėnesio A lygos žaidėju

Suskaičiavus tinklalaidžių vedėjų, komentatorių bei dešimties klubų kapitonų balsus, kuriais pasidalino Profesionalių futbolininkų asociacija (PFA), geriausiu liepos–rugpjūčio mėnesio žaidėju pripažintas Eligijus Jankauskas. FA „Šiauliai“ atakų lyderis per 9 dvikovų atkarpą pelnė 7 įvarčius bei atliko rezultatyvų perdavimą.
Geriausio trenerio įvertinimo sulaukė su „Žalgiriu“ atsisveikinęs strategas Vladimiras Čeburinas. Jo vadovaujama komanda per praėjusių poros mėnesių atkarpą surinko daugiausiai taškų ir per 9 mačus pralaimėjo tik kartą.
Jaunų žaidėjų kategorijoje labiausiai pasižymėjo Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos puolėjas Kaderas Njoya Abdelas. Kamerūniečio sąskaitoje – 8 dvikovos, 6 įvarčiai ir rezultatyvus perdavimas.
Kovo, gegužės ir birželio mėnesį geriausiais žaidėjais tapo „Kauno Žalgirio“ futbolininkai – Amine‘as Benchaibas, Dejanas Georgijevičius bei Gratas Sirgėdas, balandį – Leo Ribeiro iš „Hegelmann“ ekipos. Tarp trenerių kovą pasižymėjo Marijampolės „Sūduvai“ vadovaujantis Donatas Vencevičius, o balandį – prie FA „Šiauliai“ vairo stovintis Dainis Kazakevičius. Gegužės ir birželio mėnesį laurus susižėrė „Kauno Žalgiryje“ besidarbuojantis Eivinas Černiauskas.
Buvęs „Kauno Žalgirio“ atstovas Romualdas Jansonas geriausiu jaunuoju futbolininku buvo pripažintas kovą bei gegužę, balandį tokiu pasiekimu išsiskyrė su Alytaus DFK „Dainava“ atsisveikinęs Davoras Rakičius, birželį – kitas dainaviečių puolėjas Krystianas Okoniewskis.