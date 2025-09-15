Lrytas Premium prenumerata tik
Vilniaus „Žalgiryje“ savo etapą baigusiam V. Čeburinui – asmeninis įvertinimas

2025 m. rugsėjo 15 d. 14:31
Lrytas.lt
Nors Vladimiras Čeburinas paskutinę rugpjūčio dieną atsisveikino su Vilniaus „Žalgiriu“, trenerio pavardė atsidūrė tarp geriausių mėnesio trenerių. Kazachstano specialistas buvo išrinktas geriausiu „Optibet A lygos“ liepos–rugpjūčio mėnesių strategu.
Per minėtą laikotarpį sostinės ekipa, vadovaujama V. Čeburino, sužaidė devynerias rungtynes ir iškovojo penkias pergales. Tai leido „Žalgiriui“ pakilti iš apatinės turnyro lentelės dalies ir sugrįžti į kovą dėl vietos tarp keturių stipriausių A lygos komandų šiame sezone.
Vis dėlto nepaisant šio įvertinimo, Vilniaus klubas nusprendė keisti kryptį ir atsisveikinti su V. Čeburinu, o vyriausiojo trenerio vairą perėmė Rolandas Džiaukštas. Jis debiutavo sėkmingai – 2:0 nugalėjo Gargždų „Bangą“.
Treneris iš Kazachstano prie „Žalgirio“ vairo stovėjo nuo 2021-ųjų. Per trejus metus jis komandai atnešė tris šalies čempionų titulus, dukart laimėjo tiek taurę, tiek Supertaurę bei į istoriją įrašė klubą 2022-aisiais, kai vilniečiai pirmą kartą pateko į UEFA turnyro grupių etapą. Per šį laiką strategas su komanda sužaidė 228 rungtynes ir pasiekė 131 pergalę.
Šiuo metu „Žalgiris“ savo sąskaitoje turi 43 taškus ir A lygoje dalijasi 4–5 vietomis su „Šiaulių“ ekipa.c
