Čempionų lygos starte: teisėjas iš Lietuvos, debiutantų niuksas PSV komandai ir „Arsenal“ pergalė

Mačui Ispanijoje tarp Bilbao „Athletic“ ir „Arsenal“ teisėjavo Donatas Rumšas, o jam talkino lietuvių brigada – Dovydas Sužiedėlis ir Aleksandras Radiušas.
Londono ekipa ilgai nerado kelių prie baskų vartų, bet po keitimo aikštėje pasirodęs Gabrielis Martinelli 70-ąją minutę išvedė komandą į priekį. Brazilas, po Leandro Trossardo perdavimo pelnė pirmąjį įvartį Londono komandai šiame Čempionų lygos sezone. Likus kelioms minutėms iki rungtynių pabaigos futbolininkai apsikeitė vaidmenimis – G. Martinelli asistavo, o L. Trossardas padvigubino pranašumą.
Tuo metu kitame susitikime PSV savo sirgaliams džiaugsmo neatnešė – Eindhoveno ekipa namuose 1:3 turėjo pripažinti belgų „Union Saint-Gilloise“ pranašumą. „Union Saint-Gilloise“ tai buvo pirmosios rungtynės UEFA Čempionų lygoje klubo istorijoje.
