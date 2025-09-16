Turo apžvalga: įvarčių rekordas ir artėjantis „Žalgiris“

Nepriartėjo. „Panevėžys“ turėjo puikią progą sumažinti deficitą nuo 3-iąją vietą užimančios Marijampolės „Sūduvos“ iki 5 taškų, tačiau praleido įvartį turėdamas žaidėjo pranašumą – 1:1.
Itin svarbi abiejų komandų akistata įvyks antradienį „FPRO LFF taurėje“ – nugalėtojas pateks į finalą. Kitas pusfinalis tarp Telšių „Džiugo“ bei Kauno rajono „Hegelmann“ bus žaidžiamas trečiadienį.
Atomazga. Labai panašiai „Panevėžio“ ir „Sūduvos“ dvikova klostėsi 2024 metų gegužės 2 dieną. Kaip ir praėjusią savaitę, taip ir tada Kwadwo Asamoah išvedė savo komandą į priekį, o paskutinėmis minutėmis galimybės mušti baudinį sulaukė Steve‘as Lawsonas.
Praėjusiais metais patyręs saugas į vartų plotą nepataikė, tačiau praėjusį penktadienį buvo taiklus. Visus tris įvarčius šiemet S. Lawsonas pelnė realizuodamas baudinius.
Taškas. Tokiu rezultatu šio sezono mačuose su „Džiugu“ savo kraitį papildė Alytaus DFK „Dainava“. Mergeno Orazovo treniruojama komanda dvikovą Žemaitijos sostinėje baigė taikiai.
Tai leido Alytaus klubui atsilikimą nuo Vilniaus „Riterių“ sumažinti iki taško. Tiesa, svečiai Telšiuose registravo vos penkis aikštės žaidėjus – nemaža dalis futbolininkų vis gydosi traumas.
Vartininkai. Akistatoje Telšiuose įvyko du gana įdomūs akcentai, susiję su vartininkais iš Ukrainos abiejose barikadų pusėse.
Praėjusiais metais beveik nekeistas dainaviečių vartų sargas Volodymyras Krynskis mačą starto sudėtyje pradėjo lygiai po penkių mėnesių pertraukos, savo ruožtu, jo tautietis Danylo Riabenka debiutavo Lietuvos čempionate. Be keitimų šiemet rungtyniauja tik trys žaidėjai – Gustas Baliutavičius, Mantas Bertašius bei Vytautas Černiauskas.
Strategas. Pirmą kartą nuo 2021 metų sezono pradžios Vilniaus „Žalgiriui“ vadovavo kitas vyr. treneris. Rolando Džiaukšto pirmasis mačas prie čempionų vairo buvo sėkmingas – svečiuose 2:0 nugalėta Gargždų „Banga“.
Žalgiriečiai su 43 taškais pasivijo FA „Šiauliai“ ir nuo 4-oje pozicijoje įsitaisiusio oponento atsilieka tik dėl prastesnių tarpusavio rungtynių rezultatų.
Pasirodymas. Nuo balandžio 25-osios „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje nerungtyniavęs Motiejus Burba po ilgos pertraukos vėl sulaukė savo galimybės.
B komandoje solidžiai rungtyniavęs atakuojantis futbolininkas mače su „Banga“ aikštėje praleido daugiau negu pusvalandį. Be to, visas 90 minučių į savo sąskaitą pirmą kartą šiemet įsirašė Gustas Jarusevičius.
Rekordas. „Kauno Žalgiris“, kaip ir buvo galima tikėtis, namuose taškų nebarstė ir „Riterius“ sutriuškino net 6:1. Laikinosios sostinės komanda išlaikė 7 taškų pranašumą prieš artimiausią konkurentą.
6 pelnyti įvarčiai – šio sezono komandos rekordas, anksčiau po penkis kartus sykį pasižymėjo FA „Šiauliai“ bei „Banga“. 5 įvarčių skirtumu pasiekta pergalė – pakartotas geriausias rezultatas, priklausęs dviem pastariesiems klubams.
Sužibėjo. „Kauno Žalgirio“ kairiojo krašto gynėjas Eduardas Jurjonas išsiskyrė solidžiausiu maču savo karjeroje Lietuvos čempionate – pelnytas įvartis bei atliktas rezultatyvus perdavimas.
E. Jurjonas pirmojo kėlinio viduryje pakeitė mačo negalėjusį tęsti Nosą Edokpolorą. Taip pat lyderių gretose debiutavo pastarasis naujokas – Jairas Tavaresas.
Netikėtumas. „Hegelmann“ iš viso penktą kartą šiame sezone nugalėjo FA „Šiauliai“. Praėjusį sekmadienį dvikova nebuvo rezultatyvi – mėlynai balti laimėjimu džiaugėsi rezultatu 1:0.
Pergalingą įvartį pelnė ir savotiška staigmena tapo nuo birželio mėnesio labai nereguliariai rungtyniaujantis brazilas Wesley Gabrielis. Tiesa, pagrindinis dvikovos herojus – baudinį pridėto laiko metu atrėmęs Vincentas Šarkauskas.
Marškinėliai. Šiaulių apskrities šimtmečio paminėjimo diena pažymėta 9-uoju pralaimėjimu šiame sezone. Iš pagrindinio Saulės miesto stadiono pergalingomis nuotaikomis išvykdavo tik „Hegelmann“ futbolininkai.
Gražiu šventės akcentu tapo būtent sekmadienio dvikovai sukurti retro stiliaus marškinėliai. FA „Šiauliai“ gali pataisyti situacija turnyro lentelėje, kadangi artimiausiomis savaitėmis žais su dviem apatinėmis čempionato komandomis.
