Čempionų lygoje „Glimt“ sugebėjo išvengti nesėkmės su „Sparta“

2025 m. rugsėjo 17 d. 22:05
Lrytas.lt
UEFA Čempionų lygoje antradienį savo kovas pradėjo 12 pirmųjų ekipų, o trečiadienį varžybose startavo dar dvylika klubų iš 36 dalyvių.
Anksčiausiai žaistuose dviejuose mačuose sulaukta lygiųjų, tačiau jos nebuvo lygiavertės.
Pirėjo „Olympiakos“ sužaidė lygiosiomis su „Pafos“ ekipa 0:0, nors nuo 26-osios minutės Kipro ekipa žaidė mažumoje, nes raudoną kortelę prieš save pamatė brazilas Bruno.
Tuo tarpu Prahos „Sparta“ ir Bodės „Glimt“ sužaidė 2:2 (1:0). Čekijos ekipa išsiveržė į priekį po 23 ir 74 min. pelnytų Youssoupho Mbodji įvarčių.
Tačiau tada savo žodį tarė norvegų ekipa – 78 min. skirtumą sumažino Danielis Bassi, o jau 90 min. rezultatą išlygino Sondre Brunstad Fetas.
UEFA Čempionų lygos mačai:
Pirėjo „Olympiacos“ – „Pafos“ 0:0.
Prahos „Slavia“ – Bodės „Glimt“ 2:2.
Amsterdamo „Ajax“ – Milano „Inter“ 0:0.
Miuncheno „Bayern“ – Londono „Chelsea“ 0:0.
„Liverpool“ – Madrido „Atletico“ 0:0.
„Paris Saint-Germain“ – Bergamo „Atalanta“ 0:0.
