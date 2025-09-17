Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Čempionų lygos starte: 8 įvarčiai per kėlinį ir neįtikėtinas „Juventus“ išsigelbėjimas

2025 m. rugsėjo 17 d. 00:10
Lrytas.lt
Antradienio vakarą startavusiame naujajame UEFA Čempionų lygos sezone buvo sužaisti šeši susitikimai. Daugiausiai dėmesio sulaukė Dortmundo „Borussia“ ir Turino „Juventus“ akistata, kuri virto tikru įvarčių lietumi. Antrajame kėlinyje komandos kartu pelnė net aštuonis įvarčius, o dvikova pasibaigė lygiosiomis 4:4 (0:0).
Daugiau nuotraukų (6)
Pirmajame kėlinyje įvarčių žiūrovai neišvydo, tačiau po pertraukos jų netrūko. 52-ąją minutę Karimas Adeyemi išvedė svečius į priekį – 0:1. Po kelių akimirkų, 65-ąją minutę, „Juventus“ atsakė Kenano Yildizo įvarčiu, bet netrukus Felix Nmecha tolimu smūgiu vėl persvėrė rezultatą „Borussia“ naudai – 1:2.
D. Vlahovičius greitai išlygino rezultatą – 2:2, o vėliau vokiečiai vėl pabėgo į priekį: Yan Couto tiksliu smūgiu nuginklavo „Juventus“ vartininką, o Ramy Bensebaini realizavo vienuolikos metrų baudinį, padidindamas skirtumą iki 2:4.
Vis dėlto „Juventus“ atsitiesė pačioje pabaigoje – D. Vlahovičius 94-ąją minutę sušvelnino skirtumą, o Lloydo Kelly įvartis galva 96-ąją išplėšė dramatiškas lygiąsias.
Madrido „Real“ namuose po atkaklios kovos 2:1 palaužė Marselio „Olympique“.
Prancūzijos klubas pirmasis išsiveržė į priekį po Timothy Weah įvarčio 22-ąją minutę, tačiau Kylianas Mbappe realizuotu baudiniu išlygino rezultatą. 72-ąją minutę šeimininkams situaciją apsunkino Danielio Carvajalio raudona kortelė, tačiau net ir likę dešimtyje „Real“ sugebėjo pelnyti antrąjį įvartį – 81-ąją minutę buvo skirtas dar vienas baudinys, kurį vėl tiksliai smūgiavo K. Mbappe.
Lisabonos „Benfica“ išbarstė dviejų įvarčių persvarą ir savo žiūrovų akivaizdoje patyrė pralaimėjimą rezultatu – 2:3 nusileidami turnyro naujokei Agdamo „Qarabag“ ekipai iš Azerbaidžano.
Tuo metu „Tottenham Hotspur“ Londone apsiribojo minimaliu laimėjimu – 1:0 nugalėjo „Villarreal“. Pergalingu įvarčiu jau 4-ąją minutę tapo Luizui Juniorui įsimuštas kamuolys į savus vartus.
Čempionų lygos sezonas antradienio vakarą kiek anksčiau prasidėjo dvikovomis Ispanijoje ir Nyderlanduose, o pergalėmis džiaugėsi „Arsenal“ klubas 2:0 nugalėjęs Bilbao „Athletic“, bei UEFA lygoje debiutuojanti „Union Saint-Gilloise“ komanda 3:1 išvykoje įveikusi Eindhoveno PSV.
Madrido RealTurino JuventusLondono Tottenham Hotspur
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.