Čempionų lygos starte: 8 įvarčiai per kėlinį ir neįtikėtinas „Juventus“ išsigelbėjimas

Pirmajame kėlinyje įvarčių žiūrovai neišvydo, tačiau po pertraukos jų netrūko. 52-ąją minutę Karimas Adeyemi išvedė svečius į priekį – 0:1. Po kelių akimirkų, 65-ąją minutę, „Juventus“ atsakė Kenano Yildizo įvarčiu, bet netrukus Felix Nmecha tolimu smūgiu vėl persvėrė rezultatą „Borussia“ naudai – 1:2.
D. Vlahovičius greitai išlygino rezultatą – 2:2, o vėliau vokiečiai vėl pabėgo į priekį: Yan Couto tiksliu smūgiu nuginklavo „Juventus“ vartininką, o Ramy Bensebaini realizavo vienuolikos metrų baudinį, padidindamas skirtumą iki 2:4.
Vis dėlto „Juventus“ atsitiesė pačioje pabaigoje – D. Vlahovičius 94-ąją minutę sušvelnino skirtumą, o Lloydo Kelly įvartis galva 96-ąją išplėšė dramatiškas lygiąsias.
Madrido „Real“ namuose po atkaklios kovos 2:1 palaužė Marselio „Olympique“.
Prancūzijos klubas pirmasis išsiveržė į priekį po Timothy Weah įvarčio 22-ąją minutę, tačiau Kylianas Mbappe realizuotu baudiniu išlygino rezultatą. 72-ąją minutę šeimininkams situaciją apsunkino Danielio Carvajalio raudona kortelė, tačiau net ir likę dešimtyje „Real“ sugebėjo pelnyti antrąjį įvartį – 81-ąją minutę buvo skirtas dar vienas baudinys, kurį vėl tiksliai smūgiavo K. Mbappe.
Lisabonos „Benfica“ išbarstė dviejų įvarčių persvarą ir savo žiūrovų akivaizdoje patyrė pralaimėjimą rezultatu – 2:3 nusileidami turnyro naujokei Agdamo „Qarabag“ ekipai iš Azerbaidžano.
Tuo metu „Tottenham Hotspur“ Londone apsiribojo minimaliu laimėjimu – 1:0 nugalėjo „Villarreal“. Pergalingu įvarčiu jau 4-ąją minutę tapo Luizui Juniorui įsimuštas kamuolys į savus vartus.
Čempionų lygos sezonas antradienio vakarą kiek anksčiau prasidėjo dvikovomis Ispanijoje ir Nyderlanduose, o pergalėmis džiaugėsi „Arsenal“ klubas 2:0 nugalėjęs Bilbao „Athletic“, bei UEFA lygoje debiutuojanti „Union Saint-Gilloise“ komanda 3:1 išvykoje įveikusi Eindhoveno PSV.
