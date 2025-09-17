Lietuva ir dar trys šalys siūlo Rusijos futbolo klubus išspirti į Aziją

Tačiau tapo aišku, kad per UEFA Vykdomojo komiteto diskusijas labiau girdėjosi idėjos apskritai išmesti rusus iš Europos futbolo asociacijos.
Lenkijos, Latvijos, Lietuvos ir Estijos atstovai Vykdomajame komitete rimtai priešinasi Rusijos komandų sugrįžimui į Europos varžybas. Jų pozicija šiuo klausimu tapo dar griežtesnė nei kitų 14 šalių, vis dar pasisakančių už sankcijų Rusijai tęsimą.
Užkulisiuose netgi buvo svarstoma idėja visiškai pašalinti Rusiją iš UEFA ir integruoti ją į Azijos asociaciją, kad šios valstybės ekipos žaistų tik šio žemyno turnyruose. Tačiau oficialiai ši tema nebuvo aptarta.
Rusijos futbolo klubams ir nacionalinėms komandoms nuo 2022 m. vasario mėn. uždrausta dalyvauti UEFA varžybose dėl šios valstybės sukelto karo Ukrainoje.
Vis dėlto klausimas dėl Rusijos futbolo sąjungos galimo atstatymo FIFA organizacijoje bus aptariamas balandžio 30-ąją Kanados mieste Vankuveryje.
