Tapo aiškios LFF taurės finalininkės

2025 m. rugsėjo 17 d. 21:35
Lrytas.lt
Šią savaitę paaiškėjo dvi komandos, kurios susikaus dėl LFF taurės turnyro finale. Antradienį ir trečiadienį įvyko du pusfinalio susitikimai, kuriuose santykius aiškinosi keturios A lygos komandos.
Pirmame pusfinalyje antradienį žaidė Marijampolės „Sūduva“ ir „Panevėžys“ ir pergalę 2:0 iškovojo panevėžiečiai, kurie vėl žais trečiąjį kartą. Tačiau tik 2020 metais „Panevėžys“ kėlė taurę, o kitais metais pralaimėjo Vilniaus „Žalgiriui“.
Kitame pusfinalyje trečiadienį jėgas tarpusavyje išmėgino Telšių „Džiugas“ ir Kauno rajono „Hegelmann“.
Šioje dvikovoje prireikė pratęsimo, po kurio „Hegelmann“ šventė pergalę 2:1 (0:0). Du įvarčius Kauno rajono ekipai pelnė Vilius Armalas. Antrąjį įvartį jis pelnė 110-ąją min,
„Hegelmann“ taip pat LFF taurės finale žais trečią kartą.
