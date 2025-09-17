Tapo aiškios LFF taurės finalininkės

Pirmame pusfinalyje antradienį žaidė Marijampolės „Sūduva“ ir „Panevėžys“ ir pergalę 2:0 iškovojo panevėžiečiai, kurie vėl žais trečiąjį kartą. Tačiau tik 2020 metais „Panevėžys“ kėlė taurę, o kitais metais pralaimėjo Vilniaus „Žalgiriui“.
Kitame pusfinalyje trečiadienį jėgas tarpusavyje išmėgino Telšių „Džiugas“ ir Kauno rajono „Hegelmann“.
Šioje dvikovoje prireikė pratęsimo, po kurio „Hegelmann“ šventė pergalę 2:1 (0:0). Du įvarčius Kauno rajono ekipai pelnė Vilius Armalas. Antrąjį įvartį jis pelnė 110-ąją min,
„Hegelmann“ taip pat LFF taurės finale žais trečią kartą.