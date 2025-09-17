Tragiškas mačas: buvęs Serbijos rinktinės žaidėjas mirė atėjęs paduoti kampinį

Buvęs rinktinės saugas rugsėjo 16-ąją dalyvavo veteranų rungtynėse Serbijoje. Mačo metu žaidėjas pasijuto blogai ir prie kampinio gairelės patyrė širdies smūgį. Prieš tai jis buvo įmušęs įvartį.
Medikai greitai suteikė pirmąją pagalbą žaidėjui vietoje, tačiau D.Milovanovičiaus atgaivinti nepavyko ir jis mirė greitosios pagalbos automobilyje. Žaidėjas gimė Belgrade ir yra garsaus futbolininko Branislavo Ivanovičiaus pusbrolis.
Žaidėjas buvo užaugintas Belgrado „Crvena zvezda“ akademijoje. Per savo karjerą jis žaidė ne tik šioje komandoje, bet ir Prancūzijos „Lens“, Graikijos „Panionios“ bei Serbijos „Voždovac“ komandose.
Per savo karjerą D.Milovanovičius „Crvena zvezda“ ekipoje sužaidė 321 mačą, pelnė 40 įvarčių, laimėjo tris lygos titulus ir keturias Serbijos tautės. Jis trejus metus buvo ekipos kapitonu. Be to, 2008 m. futbolininkas sužaidė dvejas rungtynes Serbijos rinktinėje.
„Ačiū, Deki, už kiekvieną smūgį, kiekvieną perdavimą, kiekvieną laimėtą dvikovą, kiekvieną perimtą kamuolį, kiekvieną įvartį, kiekvieną titulą, kiekvieną dublį“, – rašoma „Crvena zvezda“ ekipos pranešime.