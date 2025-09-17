Užtikrinta pergalė Raudondvaryje leido „Gintrai“ sugrįžti į čempionato lentelės viršūnę

Įsirašiusios tris taškus turnyro lentelėje gintrietės po ilgos pertraukos sugrįžo į sau įprastą pirmąją poziciją. Visoms komandoms sužaidus po 15 turų su 36 taškais Lietuvos čempionės žengia pirmos bei artimiausią varžovę Vilniaus rajono „TransINVEST“ jau lenkia 2 taškais.
Startinė sudėtis: G. Lukjančukė, R. Beal, A. Mikutaitė, T. Romanovskaja, L. Ribeiro, L. Kubiliūtė, C. Caliz (60′ min. I. Kuku), L. Spenazzatto (73′ min. D. Misiūnaitė), M. Bowers (60′ min. T. Brown), B. Taylor (46′ min. E. Šupelytė), M. Proscevičiūtė (60′ min. V. Igbonoba).
Įvarčiai: „Gintra“: B. Taylor (16′, 30′ min.), L. Spenazzatto (14′, 50′ min.), L. Ribeiro (46′, 86 min.) po 2, M.Bowers (8′ min.) – 1.
Steve’o Beekso auklėtinės nuo pat rungtynių pradžios demonstravo, kad į Kauno rajoną atvyko su aiškiu tiksliu. Kamuolį ir žaidimo kontrolę užvaldžiusios Saulės miesto atstovės po tikslių Madison Bowers, Lauros Spenazzatto ir Briannos Taylor smūgių jau 16-ąją minutę pirmavo triuškinančia persvarą – 3:0.
Iki pertraukos geltonai juodoms pavyko pelnyti dar vieną įvartį, o ir po jos absoliutus viešnių dominavimas tęsėsi. 46-ąją minutę tiksliu smūgiu galva kamuolį į vartų tinklą nukreipė Lidiane Ribeiro, o 50-ąją minutę papuošė nuostabus L. Spenazzatto standartinės padėties išpildymas – 6:0.
Rungtynių pabaigoje L. Ribeiro smeigė paskutinę vinį į varžovių vartus bei uždarė susitikimą rezultatu 7:0.
Kitas rungtynes A lygoje komanda žais ateinantį sekmadienį, rugsėjo 21 dieną, išvykoje prie Vilniaus „Žalgirio“ klubą.
Tuo tarpu dar iki šio susitikimo, šį penktadienį, Šveicarijoje bus ištraukti UEFA moterų Europos taurės antrojo atrankos etapo burtai, po kurių Lietuvos čempionės sužinos savo varžoves. Antrasis atrankos etapas vyks spalio 7 arba 8 ir 15 arba 16 dienomis.