„Club Brugge“ sudaužė laiku į Belgiją atskristi negalėjusi „Monaco“

Solidžią pergalę iškovojo belgų „Club Brugge“, kuris susitvarkė su „Monaco“ atstovais 4:1 (3:0). Nors 10 min. svečiai iš Monako mušė 11 metrų baudinį, bet Maghnesas Akliouche jo nerealizavo.
Šeimininkai tris įvarčius mušė nuo 32-osios iki 42 minutės, o paskutinį ketvirtąjį įmušė 75 min. Svečiai prestižo įvartį įmušė 92 min.
„Monaco“ ekipa negalėjo atskristi į Belgiją, nes sulūžo lėktuvas ir jie pasirodė Briugėje dvikovos išvakarėse.
Lygiosiomis baigėsi danų „Copenhagen“ ir vokiečių Lėverkuzeno „Bayer“ dvikova: šeimininkai du kartus pirmavo ir dukart svečiai išlygino rezultatą 2:2 (1:0).
87-ąją min. brazilas Robertas išvedė „Copenhagen“ išvedė klubą į priekį 2:1, tačiau jau per pridėtą laiką „Bayer“ ekipai padėjo danams atstovaujantis graikas Pantelis Hatzidiakosas įmušė įvartį į savo vartus.
UEFA Čempionų lygos ketvirtadienio mačai:
„Club Brugge“ – „Monaco“ 4:1.
„Copenhagen“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 2:2.
Frankfurto „Eintracht“ – Stambulo „Galatasaray“ 0:0.
„Manchester City“ – „Napoli“ 0:0.
„Newcastle United“ – „Barcelona“ 0:0.
Lisabonos „Sporting“ – Almatos „Kairat“ 0:0.
UEFA Čempionų lygos ketvirtadienio mačai:
„Club Brugge“ – „Monaco“ 3:0.
„Copenhagen“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 1:0.
Frankfurto „Eintracht“ – Stambulo „Galatasaray“ 0:0.
„Manchester City“ – „Napoli“ 0:0.
„Newcastle United“ – „Barcelona“ 0:0.
Lisabonos „Sporting“ – Almatos „Kairat“ 0:0.