Garsus treneris „Liverpool“ fanus kaltina patyčiomis: „Aš – tik žmogus“

Po Virgilo van Dijko galva antrąją pridėto laiko antrajame kėlinyje minutę pelnyto įvarčio „Anfield“ stadione susirinkę „Liverpool“ fanai džiūgavo išplėšę pergalę. Visgi netrukus tarp jų ir D.Simeone įvyko konfliktas.
Treneris vėliau skundėsi dėl fanų veiksmų teisėjams, tačiau vis tiek sulaukė raudonos kortelės.
„Pradėkime nuo mano dalies. Esame pozicijoje, kurioje neturime teisės reaguoti. Nėra teisinga, kai mes reaguojame, nes mes – gėriečiai“, – pradėjo treneris.
Vėliau darkart perklaustas apie incidentą, treneris išsiplėtė labiau.
„Nesileisiu į detales dėl įžeidinėjimų, bet taip, kaip mes kovojame prieš rasizmą ir įžeidinėjimus žaidėjų atžilgiu, ant suoliuko sėdi pilna žmonių. Nėra lengva visų rungtynių metu priimti įžeidinėjimus, – sakė D.Simeone. – Po trečiojo įvarčio be įžeidinėjimų buvo parodytas ir gestas, ir aš – tik žmogus.
Iš mano perspektyvos, turiu išlaikyti savo poziciją ir tvarkytis su viskuo, kas vyksta už suolelio. Tol, kol visuomenė tai išspręs, bet kuris treneris turi su tuo gyventi, nes tai vyksta nuolat.“
