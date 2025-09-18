Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Garsus treneris „Liverpool“ fanus kaltina patyčiomis: „Aš – tik žmogus“

2025 m. rugsėjo 18 d. 12:14
Lrytas.lt
„Liverpool“ komanda tik per pridėtą laiką trečiadienį išsigelbėjo UEFA Čempionų lygos rungtynėse su Madrido „Atletico“. Ispanų komandos treneris Diego Simeone po lemtingo įvarčio buvo nubaustas raudone kortele.
Daugiau nuotraukų (1)
Po Virgilo van Dijko galva antrąją pridėto laiko antrajame kėlinyje minutę pelnyto įvarčio „Anfield“ stadione susirinkę „Liverpool“ fanai džiūgavo išplėšę pergalę. Visgi netrukus tarp jų ir D.Simeone įvyko konfliktas.
Treneris vėliau skundėsi dėl fanų veiksmų teisėjams, tačiau vis tiek sulaukė raudonos kortelės.
„Pradėkime nuo mano dalies. Esame pozicijoje, kurioje neturime teisės reaguoti. Nėra teisinga, kai mes reaguojame, nes mes – gėriečiai“, – pradėjo treneris.
Vėliau darkart perklaustas apie incidentą, treneris išsiplėtė labiau.
„Nesileisiu į detales dėl įžeidinėjimų, bet taip, kaip mes kovojame prieš rasizmą ir įžeidinėjimus žaidėjų atžilgiu, ant suoliuko sėdi pilna žmonių. Nėra lengva visų rungtynių metu priimti įžeidinėjimus, – sakė D.Simeone. – Po trečiojo įvarčio be įžeidinėjimų buvo parodytas ir gestas, ir aš – tik žmogus.
Iš mano perspektyvos, turiu išlaikyti savo poziciją ir tvarkytis su viskuo, kas vyksta už suolelio. Tol, kol visuomenė tai išspręs, bet kuris treneris turi su tuo gyventi, nes tai vyksta nuolat.“
Madrido AtleticoDiego SimeoneUEFA čempionų lyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.