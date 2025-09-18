Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Jose Mourinho grįžta į UEFA Čempionų lygą

2025 m. rugsėjo 18 d. 09:50
Lrytas.lt
Neseniai iš Stambulo „Fenerbahce“ atleistas Jose Mourinho rado naują komandą.
Pasak futbolo žurnalisto Fabrizio Romano, tituluotasis treneris pasiekė žodinį susitarimą su Lisabonos „Benfica“ dėl dviejų metų kontrakto.
J.Mourinho treniruos savo gimtosios šalies klubą pirmą kartą po daugiau nei 20 metų pertraukos, kai su „Porto“ ekipa 2004-aisiais laimėjo UEFA Čempionų lygą.
Su „Fenerbahce“ klubu praėjusį sezoną Europos lygoje rungęsis 62-ejų specialistas sugriš į prestižiškiausią pasaulio klubinį turnyrą. Įdomu tai, kad iš „Fenerbahce“ klubo rugpjūčio pabaigoje J.Mourinho buvo atleistas po to, kai atrankoje pralaimėjo būtent „Benficai“.
J.Mourinho „Benficą“ trumpai treniravo prieš 25 metus – tai buvo pirmasis klubas, kuriame tituluotasis specialistas pradėjo savo kaip pagrindinio trenerio karjerą.
Lisabonos „Benficos“ UEFA Čempionų lygoje laukia itin sudėtingas tvarkaraštis, kuriame – mačai su Londono „Chelsea“, „Newcastle United“, Leverkuzeno „Bayeriu“, Amsterdamo „Ajax“, „Napoli“, Turino „Juventus“ ir Madrido „Real“.
