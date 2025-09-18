Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuva ir toliau smunka FIFA reitinge: lenkia Liberija ir Burundis

2025 m. rugsėjo 18 d. 12:22
Lrytas.lt
Ketvirtadienį, rugsėjo 18-ąją, atnaujinatame FIFA futbolo rinktinių reitinge – dar kartą žemyn krentanti Lietuva.
Edgaro Jankausko treniruojama Lietuvos rinktinė dabar reitinge užima 145-ąją vietą – dviejomis žemesnę nei iki tol. Lietuvą dabar jau lenkia tokios šalys kaip Liberija (144) ir Burundis (141).
Atrankos į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą rungtynėse Lietuva lygiosiomis 1:1 namuose Dariaus ir Girėno stadione sužaidė su Malta, o po kelių dienų, rugsėjo 7-ąją, rezultatyviame mače 2:3 nusileido Nyderlandams.
Po penkerių rungtynių Lietuva atrankos G grupėje tarp penkių komandų su trimis lygiosiomis ir dviem pralaimėjimais yra ketvirta, tašku lenkianti tą pačią Maltą.
Tuo tarpu FIFA reitingo viršūnėje įvyko ne vienas pokytis. Iki tol lyderiavusi Argentinos rinktinė nukrito į trečiąją poziciją. Nuo šiol pirmi – ispanai, o antroje vietoje – per poziciją pakilusi Prancūzija.
