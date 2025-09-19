Lrytas Premium prenumerata tik
Istorinis debiutas: „Gintra“ sužinojo varžoves pirmą kartą rengiamoje UEFA moterų Europos lygoje

2025 m. rugsėjo 19 d. 17:53
Lietuvos čempionė Šiaulių „Gintra“ žengia į naują etapą šalies moterų futbolo istorijoje. Šiaulių miesto reprezentacinė komanda pirmą kartą dalyvaus naujai įsteigtoje UEFA moterų Europos lygoje, kurios antrajame atrankos etape laukia akistata su Danijos vicečempionėmis Farumo „Nordsjælland“.
Antrasis atrankos etapas, kaip ir tolesnės varžybos, vyks namų–išvykos principu. Burtai lėmė, kad pirmosios tarpusavio rungtynės vyks spalio 7 arba 8 d. Šiauliuose, antrasis susitikimas spalio 15 arba 16 dienomis vyks Danijoje.
„Šios rungtynės – ypatingas momentas ne tik mūsų klubui, bet ir visam Lietuvos moterų futbolui. Debiutas UEFA moterų Europos lygoje suteikia galimybę dar kartą įrodyti, jog galime varžytis su stipriausiomis Europos komandomis. Sirgalių palaikymas namuose bus neįkainojamas“, – po burtų traukimo ceremonijos sakė „Gintros“ direktorius Mantas Radavičius.
FC „Nordsjælland“ – itin rimtas iššūkis. Danijos vicečempionės garsėja savo pajėgia vietinių žaidėjų rotacija, turi ir pajėgių legionierių, profesionalia infrastruktūra. Danės pirmajame atrankos etape nesunkiai, bendru rezultatu 8:2 nugalėjo Suomijos ekipą „KuPS“. Nepaisant to, „Gintra“ siekia tęsti ilgametes tradicijas, kai namų aikštėje sirgalių palaikymas tampa lemiamu faktoriumi.
Bilietus į istorinį susitikimą Šiauliuose platina „Ticketmarket“. Bilietai jau prekyboje.
„Gintra“ kviečia visus futbolo aistruolius atvykti į stadioną ir savo akimis išvysti geltonai juodų debiutą UEFA Europos lygoje.
