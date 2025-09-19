Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Sostinės derbyje – užtikrinta „Žalgirio“ pergalė prieš „Riterius“

2025 m. rugsėjo 19 d. 22:22
Lrytas.lt
„TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje pergales reguliariau skinti pradėjo Vilniaus „Žalgiris“. Rolando Džiaukšto treniruojama komanda sostinės derbyje 29-ajame ture 2:0 palaužė Vilniaus „Riterius“.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmame kėlinyje komandos daug grėsmingų situacijų nesukūrė. Suklydus „Riteriams“ aikštės viduryje gerą šansą turėjo Motiejus Burba, bet vienu lietimu pataikyti į vartus vilniečiui nepavyko.
„Žalgiriui“ pasitarnavo standartinė situacija ir joje ne pirmą kartą išsiskyrė Luka Dumančičius. 38-ąją minutę po Bruno Tavareso perdavimo kroatas puikiai mušė galva bei džiaugėsi trečiuoju įvarčiu sezone.
Po pertraukos žalgiriečiai įrodė savo pranašumą. Jorisas Moutachy prasiveržė dešiniuoju kraštu ir surado baudos aikštelėje Liviu Antalį, kuris taikliai mušė galva.
„Riteriai“ po praleisto antro įvarčio suaktyvėjo ir turėjo gerą galimybę, bet, smūgiavus Andriui Kauliniui, sėkmingai sužaidė J. Moutachy.
Vilniaus ŽalgirisVilniaus RiteriaiA lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.