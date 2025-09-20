„Real“ įveikė Barselonos ekipą ir toliau pirmaują Ispanijoje

Tai buvo tik pirmoji katalonų nesėkmė per penkis turus. Madride kovoję šeimininkai į priekį išsiveržė 22 min. kai pasižymėjo Ederis Militao. Vos tik prasidėjus antram kėliniui – 47-ąją min. rezultatą padvigubino Kylianas Mbappe.
Per šį mačą įvyko šioks toks incidentas „Real“ stovykloje. „Marca“ skelbia, kad per vandens pertraukėlę Vinicius iš „Real“ vyriausiojo trenerio Xabi Alonso sužinojo apie apie būsimą brazilo keitimą, o šis metė butelį ir iššaukiančiai pakėlė rankas.
Po to, kai 77-ąją minutę jį pakeitė Rodrygo, Vinicius iš karto nuėjo į rūbinę. Vėliau jis grįžo ant suolo ir stebėjo likusią rungtynių dalį su komandos draugais.
Po rungtynių X.Alonso pakomentavo sprendimą pakeisti žaidėją, norėdamas atgaivinti kraštą: „Tas pats buvo su Franco Mastantuono. Jis paklausė: „Ar mane keisi?“ „Taip, tave.“
Ir tas pats buvo su Vini. Jis norėjo likti, bet svarbiausia buvo kontroliuoti žaidimą, o mums reikėjo naujų ir šviežių žaidėjų. Franco taip pat buvo šiek tiek piktas, bet taip nutinka visiems. Esu patenkintas tiek Franco, tiek Vinicius pasirodymu, bet yra situacijų, kai reikia naujų žaidėjų.“
Su 15 taškų „Real“ pirmauja lygoje ir 5 taškais lenkia dvi Barselonos komandas – „Barcelona“ ir „Espanyol“. Tiesa, „Barcelona“ penktojo turo akistatą žais sekmadienį.
Šeštadienio mačai:
„Girona“ – „Levante“ 0:4
Madrido „Real“ – Barselonos „Espanyol“ 2:0
„Deportivo Alaves“ – „Sevilla“ 1:2
„Villarreal“ – „Osasuna“ 2:1
„Valencia“ – Bilbao „Athletic“ 0:0