H. Kane'as dar kartą sužaidė įspūdingai – įmušė jau 17-ąjį įvartį Vokietijoje nuo 11 metrų žymos

2025 m. rugsėjo 20 d. 21:24
Lrytas.lt
Vokietijos futbolo čempionate dar vieną puikų pasirodymą surengė Anglijos rinktinės kapitonas Harry Kane'as. Anglijos nacionalinės ekipos puolėjas sugebėjo pelnyti tris įvarčius, o šeštadienį jo atstovaujama Miuncheno „Bayern“ komanda 4:1 (1:0) sutriuškino „Hoffenheim“.
H. Kane'as įvarčius pelnė 44-ąją, 48-ąją ir 77 minutėmis. Du paskutinius savo įvarčius H.Kane'as pelnė nuo 11 metrų žymos. Ketvirtąjį „Bayern“ įvartį pelnė Serge'as Gnabry.
Reikia pasakyti, kad H.Kane'as įmušė visus 17 įvarčių nuo 11 metrų žymos Vokietijos čempionate. Tai naujas rekordas.
Paklausus anglo, kaip jis taip lengvai pelno įvarčius nuo 11 metrų žymos, H.Kane'as atsakė spaudos konferencijoje: „Tai nėra lengva. Žmonės mano, tai lengva padaryti tuomet, kai kamuolys jau yra tinkle. Bet aš daug praktikuojuosi, visada stengiuosi tobulinti savo baudinių mušimo techniką“.
Tai buvo jau 10-asis H. Kane'o „hat-trickas“ „Bayern“ gretose ir 9-asis Vokietijos čempionate. Per 4 rungtynes anglas iš viso pelnė 8 įvarčius. Per 4 turus „Bayern“ įmušė 18 įvarčių – tai taip pat naujasis čempionato rekordas.
„Bayern“ klubas Vokietijoje čempionate nepraranda taškų – pirmauja su 12 taškų.
Šeštadienio mačai:
„Augsburg“ – „Mainz 05“ 1:4
„Hamburger“ – „Heidenheim“ 2:1
„Hoffenheim“ – Miuncheno „Bayern“ 1:4
Brėmeno „Werder“ – „Freiburg“ 0:3
„Leipzig“ – „Cologne“ 3:1
