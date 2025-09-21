„Arsenal“ išsigelbėjo mače su „Manchester City“, kitos ekipos taip pat dalinosi po tašką

Jau dvikovos 9 min. svečiai sugebėjo įsiveržti į priekį. Erlingas Haalandas spurtavo, gavo kamuolį ir įmušė įvartį.
Iki 90-osios minutes abi ekipos turėjo progų pasižymėti, tačiau kamuolys nekrito į vartus.
Jau per pridėtą laiką Gabrielis Martinelli permetė kamuolį per vartininką ir išplėšė savo komandai tašką.
Beje, „Arsenal“ praėjusį sezoną Mančesterio ekipą namie sutriuškino net 5:1.
Po 5 turų „Arsenal“ savo sąskaitoje turi 10 taškų ir žengia antra. Tuo tarpu „Manchester City“ su 7 taškais užima 9 poziciją.
Kituose dviejuose mačuose „Bournemouth“ ir „Newcastle United“ sužaidė 0:0, o „Sunderland“ neįveikė netikėtai blogai sezoną pradėjusią Birmingamo „Aston Villa“ 1:1.
Londono ArsenalManchester CityAston Villa
