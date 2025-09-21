„Barcelona“ vejasi „Real“

„Barcelona“ klubui du įvarčius pelnė Ferranas Torresas 15-ąją ir 34 min. Trečią įvartį į svečių vartus pelnė Dani Olmo 62 min. Katalonai žengia antri, o „Getafe“ su 9 taškais yra 8-oje vietoje.
Nesėkmingai čempionate ir toliau žaidžia Madrido „Atletico“. Klubas vėl prarado taškus, sužaidęs su „Mallorca“ 1:1. . Per pirmus 5 turus „Atletico“ laimėjo vos kartą ir lygoje žengia 12-oje pozicijoje.
„Rayo Vallecano“ – Vigo „Celta“ 1:1
„Mallorca“ – Madrido „Atletico“ 1:1
„Elche“ – „Real Oviedo“ 1:0
„Barcelona“ – „Getafe“ 3:0
BarcelonaGetafeMadrido Real
