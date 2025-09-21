Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

„Barcelona“ vejasi „Real“

2025 m. rugsėjo 21 d. 23:56
Lrytas.lt
Ispanijos futbolo čempionate sekmadienį sužaisti keturi mačai. „Barcelona“ ekipa vejasi be pralaimėjimų žengiančią Madrido „Real“. Katalonai sekmadienį susitvarkė su „Getafe“ klubu 3:0 ir dabar nuo karališkojo klubo atsilieka dviem taškais – turi 13 taškų.
Daugiau nuotraukų (4)
„Barcelona“ klubui du įvarčius pelnė Ferranas Torresas 15-ąją ir 34 min. Trečią įvartį į svečių vartus pelnė Dani Olmo 62 min. Katalonai žengia antri, o „Getafe“ su 9 taškais yra 8-oje vietoje.
Nesėkmingai čempionate ir toliau žaidžia Madrido „Atletico“. Klubas vėl prarado taškus, sužaidęs su „Mallorca“ 1:1. . Per pirmus 5 turus „Atletico“ laimėjo vos kartą ir lygoje žengia 12-oje pozicijoje.
„Rayo Vallecano“ – Vigo „Celta“ 1:1
„Mallorca“ – Madrido „Atletico“ 1:1
„Elche“ – „Real Oviedo“ 1:0
„Barcelona“ – „Getafe“ 3:0
BarcelonaGetafeMadrido Real
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.