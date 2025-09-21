„Bayer“ niekaip neranda savojo žaidimo

Nors svečiai pelnė įvartį 29 min. po VAR peržiūros jis buvo atšauktas. Po to reikėjo laukti dar 40 minučių, kol bus pelnytas įvartis – 70 min. pasižymėjo Malikas Tillmanas išvedė „Bayer“ į priekį.
Visgi, svečiams pavyko išsigebėti. Antrąją pridėto laiko minutę Haris Tabakovičius išlygino rezultatą.
5 taškus per 4 turus surinkusi „Bayer“ lygoje žengia vos 11-oje vietoje, o „Borussia“ apskritai po keturių turų turi 2 taškus ir yra 17-oje pozicijoje. Netikėtai skaudžiai pralaimėjo 8-oje vietoje žengiantis Frankfurto „Eintracht“, kuris nusileido Berluno „Union“ 3:4. Berlyno klubas ir „Eintracht“ dabar turi po 6 taškus.
Dar vienoje akistatoje Dortmundo „Borussia“ įveikė „Wolfsburg“ 1:0.
