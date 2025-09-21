Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Gintra“ dominavo Vilniuje ir A lygoje įsirašė aštuntąją pergalę iš eilės

2025 m. rugsėjo 21 d. 21:00
Sekmadienį įvyko XVI-asis Lietuvos moterų A lygos čempionato turas, o jame šiaulietės pratęsė pergalių seriją iki aštuonių iš eilės. Į turnyro lentelės viršūnę po ilgos pertraukos sugrįžusios Šiaulių „Gintros“ futbolininkės 2:0 (1:0) įveikė Vilniaus FK „Žalgiris“ vienuolikę bei dar kartą atsirevanšavo už tarpusavio akistatoje antrajame rate Vilniuje patirtą nesėkmę.
Per keturis komandų susitikimus Steve’o Beeks’o auklėtinės triumfavo triskart.
Įsirašiusios dar tris taškus Lietuvos čempionės su 39 savo kraityje pirmauja čempionate bei artimiausią varžovę Vilniaus rajono „TransINVEST“ lenkia 2 taškais.
Startinė sudėtis: G. Lukjančukė, R. Beal, A. Mikutaitė, T. Romanovskaja, L. Ribeiro, L. Kubiliūtė, C. Caliz, L. Spenazzatto, M. Bowers, B. Taylor“ M. Proscevičiūtė.
Įvarčiai: „Gintra“: L. Ribeiro (43′ min.), L. Spenazzatto (50′ min.) po 1.
Įvartį Lietuvos čempionėms šiose rungtynėse pavyko pelnyti tik besibaigiant pirmajam kėliniui. Po sėkmingai pakelto kampinio antrajame aukšte dvikovą laimėjusi Lidiane Ribeiro pasiuntė kamuolį į tinklą bei išvedė viešnias į priekį – 1:0.
Antrojo kėlinio pradžioje viena gintriečių lyderių Laura Spenazzatto paguldė varžovių gynėjas bei tiksliu smūgiu į apatinį vartų kampą padvigubino rezultatą.
Primename, kad „Gintra“ tęs pasirodymą Europoje ir jau greitai debiutuos UEFA moterų Europos lygos turnyre. Burtai lėmė, kad antrajame atrankos etape geltonai juodos susitiks su Danijos vicečempione Farumo „Nordsjælland“.
Pirmosios tarpusavio rungtynės vyks spalio 7 dieną 18 val. Šiauliuose, antrasis susitikimas spalio 15 d. bus žaidžiamas Danijoje. Antrasis atrankos etapas, kaip ir tolesnės varžybos, vyks namų–išvykos formatu.
