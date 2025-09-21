Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
L. Messi įmušė du įvarčius ir tapo rezultatyviausiu MLS žaidėju

2025 m. rugsėjo 21 d. 13:00
Lrytas.lt
Argentinietis Lionelis Messi šeštadienį dviem įvarčiais ir rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie Majamio „Inter“ klubo pergalės. Majamio ekipa ir toliau kovoja dėl MLS reguliariojo sezono nugalėtojo trofėjaus: „Inter“ namuose 3:2 nugalėjo „D.C. United“.
36-ąją minutę L. Messi atliko perdavimą Tadeo Allendei, kuris išvedė „Inter“ į priekį.
Nors svečiai išlygino rezultatą, L.Messi 66-ąją min. išvedė vėl saviškius į priekį, o 85 min. padidino skirtumą iki 3:1.
Varžovai per teisėjo pridėtą 7-ąją min. įmušė įvartį, tačiau galiausiai „Inter“ šventė pergalę.
L. Messi galėjo įmušti net tris įvarčius – 71 min. „Inter“ gavo teisę mušti 11 metrš baudinį, tačiau prie žymos stojo ne garsusis argentinietis, o kitas šios šalies atstovas Mateo Silvetti. Tačiau smūgis nebuvo tikslus – pataikyta į skersinį ir įvartis „nuplaukė“.
38 metų Argentinos rinktinės žaidėjas pelnė jau 22-ąjį įvartį šiame MLS sezone bei pakilo į pirmąją vietą rezultatyviausių žaidėjų lenktynėse ir aplenkęs Nešvilio „Predators“ puolėją Samą Surridge'ą.
Pastarasis per 31 rungtynes ​​pelnė 21 įvartį. L.Messi sužaidęs yra tik 22 rungtynes.
