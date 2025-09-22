Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
G. Gineitis nuo suolo stebėjo savo komandos triuškinimą

2025 m. rugsėjo 22 d.
Lrytas.lt
Lietuvos futbolo žvaigždė Gvidas Gineitis sekmadienį nekilo nuo suolo ir stebėjo savo komandos triuškinimą „Serie A“ lygos rungtynėse.
Mažeikiškio atstovaujamas „Torino“ klubas namuose 0:3 (0:3) nepasipriešino „Atalanta“ ekipai.
Rungtynės prasidėjo dviejų „Atalanta“ futbolininkų – Raoulio Bellanovos ir Honest Ahanoro traumomis, tačiau tai svečių neišmušė iš vėžių.
„Atalanta“ žaidėjai nuo 30 iki 38 minutės net 3 kartus paeiliui siuntė kamuolį į šeimininkų vartus.
Dviem tiksliais smūgiais pasižymėjo Krstovičius ir kartą Kamaldeenas Sulemana.
Šeimininkai galėjo švelninti rezultatą, tačiau Duvanas Zapata 73-ąją minutę nesugebėjo realizuoti 11 metrų baudinio.
G. Gineitis jau antras rungtynes paeiliui nepakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo.
„Torino“ su 4 taškais rikiuojasi 12-oje vietoje, o „Atalanta“ iškovojusi 8 taškus užima 5-ąją poziciją.
