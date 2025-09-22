G. Gineitis nuo suolo stebėjo savo komandos triuškinimą

Mažeikiškio atstovaujamas „Torino“ klubas namuose 0:3 (0:3) nepasipriešino „Atalanta“ ekipai.
Rungtynės prasidėjo dviejų „Atalanta“ futbolininkų – Raoulio Bellanovos ir Honest Ahanoro traumomis, tačiau tai svečių neišmušė iš vėžių.
„Atalanta“ žaidėjai nuo 30 iki 38 minutės net 3 kartus paeiliui siuntė kamuolį į šeimininkų vartus.
Dviem tiksliais smūgiais pasižymėjo Krstovičius ir kartą Kamaldeenas Sulemana.
Šeimininkai galėjo švelninti rezultatą, tačiau Duvanas Zapata 73-ąją minutę nesugebėjo realizuoti 11 metrų baudinio.
G. Gineitis jau antras rungtynes paeiliui nepakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo.
„Torino“ su 4 taškais rikiuojasi 12-oje vietoje, o „Atalanta“ iškovojusi 8 taškus užima 5-ąją poziciją.
