Ousmane'as Dembele išrinktas geriausiu planetos futbolininku

28-erių prancūzas atsiimdamas apdovanojimą neslėpė ašarų ir savo padėkos kalbą keletą kartų turėjo nutraukti. Scenoje pasirodė ir futbolininko mama.
O.Dembele finaliniame balsavime aplenkė antroje ir trečioje vietose atitinkamai likusius Lamine'ą Yamalį („Barcelona“) ir savo bendraklubį Vitinhą.
Nors ir nelaimėjo pagrindinio apdovanojimo, 18-metis „Barcelona“ komandos vunderkindas L.Yamalis buvo išrinktas geriausiu jaunuoju futbolininku.
Pirmą kartą „Ballon d'Or“ rinkimų istorijoje buvo apdovanota ir geriausia vartininkė, kuria tapo Londono „Chelsea“ vartų sargė Hannah Hampton.
Lenkijos futbolininkė Ewa Pajor pirmą kartą šalies istorijoje laimėjo pirmąją vietą bet kurioje nominacijoje, atsiimdama geriausios puolėjos apdovanojimą. Iki tol Robertas Lewandowskis geriausio futbolininko rinkimuose 2021-aisiais buvo likęs antras, o Kazimierzas Deyna 1974-aisiais – trečias.
Geriausia metų futbolininke trečius metus iš eilės buvo išrinkta Aitana Bonmati. Tai iki tol pavykę padaryti buvo tik Lioneliui Messi ir Micheliui Platini.
Visi „Ballon d'Or“ nominacijų nugalėtojai:
Geriausias jaunas žaidėjas – Lamine'as Yamalis („Barcelona“)
Geriausia jauna žaidėja – Vicky Lopez („Barcelona“)
Geriausias moterų komandos treneris – Sarina Wiegman (Anglijos moterų rinktinė)
Geriausias vyrų komandos treneris – Luisas Enrique („Paris Saint-Germain“)
Geriausia vartininkė – Hannah Hampton (Londono „Chelsea“)
Geriausias vartininkas – Gianluigi Donnarumma („Manchester City“)
Geriausias puolėjas – Viktoras Gyokeresas (Londono „Arsenal“)
Geriausia puolėja – Ewa Pajor („Barcelona“)
Geriausia moterų komanda – Londono „Arsenal“
Geriausia vyrų komanda – „Paris Saint-Germain“
Geriausia futbolininkė – Aitana Bonmati („Barcelona“)
Geriausias futbolininkas – Ousmane'as Dembele („Paris Saint-Germain“)
„Ballon d'Or“ dešimtukas:
- Ousmane'as Dembele („Paris Saint-Germain“)
- Lamine'as Yamalis („Barcelona“)
- Vitinha („Paris Saint-Germain“)
- Mohamedas Salah („Liverpool“)
- Raphinha („Barcelona“)
- Achrafas Hakimi („Paris Saint-Germain“)
- Kylianas Mbappe (Madrido „Real“)
- Cole'as Palmeris (Londono „Chelsea“)
- Gianluigi Donnarumma („Manchester City“)
- Nuno Mendešas („Paris Saint-Germain“)
