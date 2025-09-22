Panevėžyje žaibiška lietuvio ir ukrainiečio reakcija išgelbėjo futbolininko gyvybę

Rungtynių tarp Panevėžio „Ekrano“ ir „Be1“ ekipos įvyko šeimininkų vartininko Giedriaus Kvedaro ir svečių legionieriaus Unwana Williamo Akpan susidūrimas galvomis. Pastarasis krito ant vejos be sąmonės, o liežuvis užsivertė į gerklę.
FC BE1 žaidėjas Dovydas Jansonas ir „Ekrano“ žaidėjas iš Ukrainos Davyd Orujov reagavo žaibiškai. Ištraukė liežuvį ir puolė gaivinti U. W. Akpan.
Visą situaciją nušvietė „Be1“ vadovas Andrius Markevičius.
„Panevėžyje vyko Pirmos lygos rungtynės tarp vietos FK Ekranas ir FC BE1 komandų. Nors rungtynes laimėjome rezultatu 3:1, o šie taškai mūsų jaunai komandai yra aukso vertės siekiant išlikti LFF Pirmoje lygoje, tikraisiais rungtynių herojais tapo ne įvarčius pelnę žaidėjai. Gyvenimo herojais tapo du skirtingų klubų futbolininkai:
FC BE1 žaidėjas Dovydas Jansonas ir „Ekrano“ žaidėjas Davyd Orujov.
Jų greita reakcija ir nepasimetimas situacijoje, greičiausiai, išgelbėjo mūsų žaidėjo, patyrusio galvos traumą rungtynių metu, gyvybę.
Po susidūrimo su „Ekrano“ vartininku galvomis, U.W. Akpan liko gulėti be sąmonės, o liežuvis užsivertė į gerklę. Šie du herojai reagavo nedelsdami – ištraukė liežuvį ir gaivino žaidėją, kol Wiliamą perėmė budėję medikai.
Tai dar kartą įrodo, kad futbole varžovai egzistuoja tik aikštėje, kol žaidžiamas kamuolys. Po to visi tampame viena šeima ir neskirstome žaidėjų nei pagal komandą, nei pagal tautybę, nei pagal odos spalvą. Šiandien lietuvis kartu su ukrainiečiu išgelbėjo gyvybę nigeriečiui.
Didžiulė padėka Panevėžio greitosios medicinos pagalbos ir Panevėžio ligoninės medikams, Tomai Vokietaitytei bei „Ekrano“ klubo organizacijai už visokeriopą pagalbą ir rūpestį!
Šiuo metu Wiliamas jaučiasi neblogai – po išsamios apžiūros jis buvo išleistas iš ligoninės. Mūsų žiniomis, taip pat iš ligoninės išleistas ir tik su randais atsipirko „Ekrano“ vartininkas Giedrius.
Greito atsistatymo žaidėjams ir didžiausia pagarba Herojams!!!“, – rašė A. Markevičius.