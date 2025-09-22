Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paskelbti 11–30 vietas „Ballon d'Or“ rinkimuose užėmę žaidėjai

2025 m. rugsėjo 22 d. 20:38
Šįvakar Paryžiuje bus išrinktas geriausias pasaulio metų futbolininkas, atsiimsiantis prestižinį „Ballon d'Or“ apdovanojimą. Iki tol buvo paskelbti žemesnes vietas užėmę žaidėjai.
Šiek tiek netikėtai tik 26-oje pozicijoje liko „Manchester City“ puolėjas Erlingas Haalandas, per pirmąsias šešerias šio sezono rungtynes pelnęs 7 įvarčius. 
Sąraše – net keturi „Paris Saint-Germain“ atstovai ir trys  „Liverpool“ futbolininkai.
Pirmojo dešimtuko žaidėjų išsidėstymas bus paskelbtas ceremonijos, prasidėsiančios 22:00 val. Lietuvos laiku, metu.
Likęs dešimtukas: Ousmane'as Dembele („Paris Saint-Germain“), Lamine'as Yamalis („Barcelona“), Raphinha („Barcelona“), Vitinha („Paris Saint-Germain“), Achrafas Hakimi („Paris Saint-Germain“), Cole'as Palmeris (Londono „Chelsea“), Kylianas Mbappe (Madrido „Real“), Nuno Mendešas („Paris Saint-Germain“), Mohamedas Salah („Liverpool“) ir Gianluigi Donnarumma („Manchester City“).
„Ballon d'Or“ nominantų užimtos vietos:
11. Pedri („Barcelona“)
12. Khvicha Kvaratskhelia („Paris Saint-Germain“)
13. Harry Kane'as (Miuncheno „Bayern“)
14. Desire Doue („Paris Saint-Germain“)
15. Viktoras Gyokeresas (Londono „Arsenal“)
16. Vinicius Jr. (Madrido „Real“)
17. Robertas Lewandowskis („Barcelona“)
18. Scottas McTominay'us („Napoli“)
19. Joao Nevesas („Paris Saint-Germain“)
20. Lautaro Martinezas (Milano „Inter“)
---
21. Serhou Guirassy (Dortmundo „Borussia“)
22. Alexis Mac Allisteris („Liverpool“)
23. Jude'as Bellinghamas („Real Madrid“)
24. Fabian Ruizas („Paris Saint-Germain“)
25. Denzelis Dumfriesas (Milano „Inter“)
26. Erlingas Haalandas („Manchester City“)
27. Declanas Rice'as (Londono „Arsenal“)
28. Virgilas van Dijkas („Liverpool“)
29. Florianas Wirtzas („Liverpool“)
30. Michaelas Olise (Miuncheno „Bayern“)
