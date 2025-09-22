Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vaikinų U16 rinktinė pirmajame susitikime nugalėjo maltiečius

2025 m. rugsėjo 22 d. 09:07
LFF Kauno treniruočių centro stadione susitiko Lietuvos ir Maltos vaikinų iki 16 metų rinktinės bei sužaidė pirmąsias iš dviejų suplanuotų kontrolinių rungtynių.
Edmundo Pukio treniruojama Lietuvos rinktinė šią atkaklią dvikovą laimėjo rezultatu 2:1 (0:0).
Pirmajame kėlinyje Maltos rinktinė buvo kiek aktyvesnė puolime, tad vartininkui Augustui Ruginiui teko kelis kartus reaguoti į grėsmingus varžovų smūgius. Lietuvaičių geriausia proga pasižymėti buvo užfiksuota 11 minutę, kai į priekį staigiai atitrūko Gvidas Valatkevičius, bet jo smūgį atrėmė maltiečių vartų sargas.
Lietuvos rinktinė įsiveržė į priekį 56 minutę, kai įvarčiu pasižymėjo Rokas Paulauskas. Visgi, netrukus svečiai atsakė kapitono Jaydeno Roe taikliu smūgiu.
Vėliau mūsiškiai aikštėje sukūrė kelias dėkingas progas, tačiau jų neišnaudojo G. Valatkevičius ir R. Paulauskas.
Pastangos puolime galiausiai buvo vainikuotos pergalingu įvarčiu per teisėjo pridėtą laiką. Gausių sirgalių aplodismentų susilaukė situaciją užtikrintai realizavęs Jonas Pocevičius.
Komandos vėl susitiks Kaune artimiausią antradienį nuo 13 valandos. Įėjimas žiūrovams į LFF Kauno treniruočių centro stadioną – nemokamas.
