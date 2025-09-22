Vaikinų U16 rinktinė pirmajame susitikime nugalėjo maltiečius

Edmundo Pukio treniruojama Lietuvos rinktinė šią atkaklią dvikovą laimėjo rezultatu 2:1 (0:0).
Pirmajame kėlinyje Maltos rinktinė buvo kiek aktyvesnė puolime, tad vartininkui Augustui Ruginiui teko kelis kartus reaguoti į grėsmingus varžovų smūgius. Lietuvaičių geriausia proga pasižymėti buvo užfiksuota 11 minutę, kai į priekį staigiai atitrūko Gvidas Valatkevičius, bet jo smūgį atrėmė maltiečių vartų sargas.
Lietuvos rinktinė įsiveržė į priekį 56 minutę, kai įvarčiu pasižymėjo Rokas Paulauskas. Visgi, netrukus svečiai atsakė kapitono Jaydeno Roe taikliu smūgiu.
Vėliau mūsiškiai aikštėje sukūrė kelias dėkingas progas, tačiau jų neišnaudojo G. Valatkevičius ir R. Paulauskas.
Pastangos puolime galiausiai buvo vainikuotos pergalingu įvarčiu per teisėjo pridėtą laiką. Gausių sirgalių aplodismentų susilaukė situaciją užtikrintai realizavęs Jonas Pocevičius.
Komandos vėl susitiks Kaune artimiausią antradienį nuo 13 valandos. Įėjimas žiūrovams į LFF Kauno treniruočių centro stadioną – nemokamas.