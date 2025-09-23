Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
FIFA keis futbolo taisyklę, įvesdama revoliucinį sprendimą dėl 11 metrų baudinio

2025 m. rugsėjo 23 d. 10:58
Tarptautinė futbolo asociacijų federacija (FIFA) rengia išties novatorišką žaidimo taisyklių pakeitimą. Svarbiausia pasaulio futbolo organizacija aktyviai dirba, kad iš esmės pakoreguotų 11 metrų baudinių smūgių procedūrą, ypač atsižvelgiant į tolesnius veiksmus po vartininko atremto smūgio.
Garsus buvęs ispanų teisėjas Eduardo Iturralde Gonzalezas apie tai kalbėjo laidoje „Cadena Ser“, praneša portalas 24horas.cl.
Kaip teigė žinomas arbitras, jau 2026-siais FIFA įdiegs taisyklę, kuri neleis komandai, kuri atlikinės 11 metrų baudos smūgį, dar kartą smūgiuoti, jei priešininkų vartininkas atremia baudinį.
Tarptautinė futbolo federacija padarė išvadą, kad puolanti komanda šiuo metu turi nepagrįstą pranašumą prieš besiginančią ekipą ir turi nemažą galimybę ištaisyti klaidą, jei nepasisekė pelnyti įvartį nuo 11 metrų.
Jau dabar nutarta, kad vartininkui atrėmus baudinį žaidimas bus sustabdytas, o teisėjas skirs baudos smūgį nuo vartų į varžovų pusę.
Ši taisyklė bus išbandyta žemesnėse Europos lygose. Ją aktyviai palaiko FIFA teisėjų komiteto vadovas, legendinis Italijos futbolo teisėjas Pierluigi Collina.
