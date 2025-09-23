Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Kol O. Dembele atsiėmė „Ballon d'Or“, PSG netikėtai kluptelėjo Prancūzijos lygoje

2025 m. rugsėjo 23 d. 00:14
Lrytas.lt
„Paris Saint-Germain“ saugas Ousmane'as Dembele pirmadienio vakarą buvo pripažintas geriausiu planetos futbolininku ir atsiėmė prestižinį „Ballon d'Or“ apdovanojimą. Tuo pat metu PSG Prancūzijos lygoje („Ligue 1“) patyrė netikėtą pralaimėjimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Prancūzijos lygos ir UEFA Čempionų lygos čempionai 0:1 (0:1) išvykoje nusileido Marselio „Olympique“ komandai.
Net aštuoni PSG futbolininkai buvo išrinkti į „Ballon d'Or“ nominantų trisdešimtuką, iš kurių penki – Khvicha Kvaratskhelia, Achrafas Hakimi, Vitinha, Fabianas Ruizas ir Nuno Mendešas – šiame mače buvo registruoti ir susitikimą pradėjo startinėje vienuolikėje.
Jau penktąją mačo minutę gyėnjo Nayefo Aguerdo pasiuntė PSG į nokdauną, po kurio Paryžiaus komanda ir nebeatsigavo, nors kamuolį kontroliavo net 68% laiko ir atliko daugiau smūgių tiek į vartus (12 prieš 9), tiek ir į vartų plotą (5 prieš 2).
Po pralaimėjimo PSG dabar „Ligue 1“ turnyrinėje lentelėje dalinasi pirmą vietą su „AS Monaco“, tačiau dėl mažesnio įmuštų įvarčių kiekio dabar yra antra. Marselio ekipa po pergalės – šešta.
„Paris Saint-Germain“ komanda buvo pripažinta geriausia metų komanda „Ballon d'Or“ rinkimuose, o jos treneris Luisas Enrique – geriausiu metų treneriu.
Ousmane'as DembeleParis Saint GermainPSG
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.