Kol O. Dembele atsiėmė „Ballon d'Or“, PSG netikėtai kluptelėjo Prancūzijos lygoje

Prancūzijos lygos ir UEFA Čempionų lygos čempionai 0:1 (0:1) išvykoje nusileido Marselio „Olympique“ komandai.
Net aštuoni PSG futbolininkai buvo išrinkti į „Ballon d'Or“ nominantų trisdešimtuką, iš kurių penki – Khvicha Kvaratskhelia, Achrafas Hakimi, Vitinha, Fabianas Ruizas ir Nuno Mendešas – šiame mače buvo registruoti ir susitikimą pradėjo startinėje vienuolikėje.
Jau penktąją mačo minutę gyėnjo Nayefo Aguerdo pasiuntė PSG į nokdauną, po kurio Paryžiaus komanda ir nebeatsigavo, nors kamuolį kontroliavo net 68% laiko ir atliko daugiau smūgių tiek į vartus (12 prieš 9), tiek ir į vartų plotą (5 prieš 2).
Po pralaimėjimo PSG dabar „Ligue 1“ turnyrinėje lentelėje dalinasi pirmą vietą su „AS Monaco“, tačiau dėl mažesnio įmuštų įvarčių kiekio dabar yra antra. Marselio ekipa po pergalės – šešta.
„Paris Saint-Germain“ komanda buvo pripažinta geriausia metų komanda „Ballon d'Or“ rinkimuose, o jos treneris Luisas Enrique – geriausiu metų treneriu.
Ousmane'as DembeleParis Saint GermainPSG
Rodyti daugiau žymių