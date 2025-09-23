Vaikinų U16 rinktinė patyrė pralaimėjimą maltiečiams

Identišku rezultatu lietuvių naudai buvo pasibaigusi pirmoji komandų akistata sekmadienį.
Šiandien vykusiose rungtynėse komandos nesukūrė daug progų. Lietuvių gretose pažymėtina 17 minutę vykusi ataka, pasibaigusi Jokūbo Žebrausko smūgiu virš skersinio. Kėlinio pabaigoje buvo užfiksuota lietuvių pražanga, lėmusi baudinį į Emilio Stankaus ginamus vartus. Maltiečio Lukaso Wrighto smūgis nuo 11 metrų žymos buvo taiklus.
Edmundo Pukio treniruojami lietuvaičiai išlygino rezultatą 58 minutę, kai kamuolį į vartus nukreipė Jonas Pocevičius.
Rezultatas netrukus pakito varžovų naudai, kai Lukas Wrightas vėl pelnė įvartį. Paskiau sekė grėsmingi Rapolo Bako ir Viliaus Dovidėno tolimi smūgiai iš distancijos. Pavyzdingai sužaidę per likusį susitikimo laiką, maltiečiai išsaugojo jiems palankų rezultatą.