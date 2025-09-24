„Carabao“ taurėje – komiška „Liverpool“ puolėjo raudona kortelė ir sunki Anglijos čempionų pergalė

Šeimininkai į priekį išsiveržė 43-ąją minutę. „Southampton“ vartininkas Alexas McCarthy atliko tragišką perdavimą, kurį iškart perėmė Federico Chiesa. Italas pastebėjo atsilaisvinusį Alexanderį Isaką, perdavė kamuolį šiam ir švedas užtikrintų smūgiu pelnė pirmąjį savo įvartį „Liverpool“ komandoje.
Visgi svečiams pavyko išlyginti rezultatą. Wataru Endo po kampinio nesugebėjo sėkmingai su galva išmušti kamuolio iš baudos aikštelės. Kamuolys nusileido tiesiai pas Joshua Quarshie ir šis atliko perdavimą Shea Charles’ui, kuris pelnė įvartį.
„Liverpool“ herojumi tapo Hugo Ekitike. Greitos atakos metu puolėjas sulaukė perdavimo iš F. Chiesa ir pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
Tačiau jau po akimirkos puolėjas turėjo rimtai apsvarstyti savo elgesį. Švęsdamas įvartį prancūzas nusiėmė savo marškinėlius, už ką sulaukė antros geltonos kortelės ir buvo išvarytas iš rungtynių.
Dėl tokio poelgio H. Ekitike bus priverstas praleisti „Premier“ lygos rungtynes prieš Londono „Crystal Palace“.
Vargti teko ir Londono „Chelsea“, kuris išvykoje 2:1 (0:1) palaužė trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujantį „Lincoln“.
Svečiai pirmąjį įvartį pelnė pirmojo kėlinio pabaigoje, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Robertas Streetas.
„Chelsea“ laimei, Tyrique’o George’o ir Facundo Buonanotte įvarčiai 48-ąją ir 50-ąją minutę padovanojo pergalę.
Kiti rezultatai:
„Barnsley“ – „Brighton“ 0:6,
„Burnley“ – „Cardiff“ 1:2,
Londono „Fulham“ – „Cambridge United“ 1:0,
„Wigan Athletic“ – „Wycombe Wanderers“ 0:2,
„Wolverhampton“ – Liverpulio „Everton“ 2:0,
„Wrexham City“ – „Reading“ 2:0.
LiverpoolSouthamptonLondono Chelsea
