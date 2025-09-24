Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

„Carabao“ taurėje – komiška „Liverpool“ puolėjo raudona kortelė ir sunki Anglijos čempionų pergalė

2025 m. rugsėjo 24 d. 00:02
Lrytas.lt
Anglijos futbolo lygos „Carabao“ taurėje „Liverpool“ sunkiai 2:1 (1:0) palaužė „Southampton“ ekipos pasipriešinimą, tačiau Angljos čempionų puolėjas dėl komiškos priežasties turės praleisti sekančias „Premier“ lygos rungtynes.
Daugiau nuotraukų (1)
Šeimininkai į priekį išsiveržė 43-ąją minutę. „Southampton“ vartininkas Alexas McCarthy atliko tragišką perdavimą, kurį iškart perėmė Federico Chiesa. Italas pastebėjo atsilaisvinusį Alexanderį Isaką, perdavė kamuolį šiam ir švedas užtikrintų smūgiu pelnė pirmąjį savo įvartį „Liverpool“ komandoje.
Visgi svečiams pavyko išlyginti rezultatą. Wataru Endo po kampinio nesugebėjo sėkmingai su galva išmušti kamuolio iš baudos aikštelės. Kamuolys nusileido tiesiai pas Joshua Quarshie ir šis atliko perdavimą Shea Charles’ui, kuris pelnė įvartį.
„Liverpool“ herojumi tapo Hugo Ekitike. Greitos atakos metu puolėjas sulaukė perdavimo iš F. Chiesa ir pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
Tačiau jau po akimirkos puolėjas turėjo rimtai apsvarstyti savo elgesį. Švęsdamas įvartį prancūzas nusiėmė savo marškinėlius, už ką sulaukė antros geltonos kortelės ir buvo išvarytas iš rungtynių.
Dėl tokio poelgio H. Ekitike bus priverstas praleisti „Premier“ lygos rungtynes prieš Londono „Crystal Palace“.
Vargti teko ir Londono „Chelsea“, kuris išvykoje 2:1 (0:1) palaužė trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujantį „Lincoln“.
Svečiai pirmąjį įvartį pelnė pirmojo kėlinio pabaigoje, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Robertas Streetas.
„Chelsea“ laimei, Tyrique’o George’o ir Facundo Buonanotte įvarčiai 48-ąją ir 50-ąją minutę padovanojo pergalę.
Kiti rezultatai:
„Barnsley“ – „Brighton“ 0:6,
„Burnley“ – „Cardiff“ 1:2,
Londono „Fulham“ – „Cambridge United“ 1:0,
„Wigan Athletic“ – „Wycombe Wanderers“ 0:2,
„Wolverhampton“ – Liverpulio „Everton“ 2:0,
„Wrexham City“ – „Reading“ 2:0.
LiverpoolSouthamptonLondono Chelsea
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.