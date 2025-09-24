Lrytas Premium prenumerata tik
„Sūduva“ sugebėjo išplėšti tašką iš lyderio Kaune

2025 m. rugsėjo 24 d. 21:39
Lrytas.lt
Atidėtose 24-ojo turo „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse susigrūmė čempionato lyderis „Kauno Žalgiris“ ir dviem laipteliais žemiau esanti „Sūduva“. Po įvartį antroje susitikimo dalyje pelniusius ekipos sužaidė lygiosiomis rezultatu 1:1 (0:0).
Nuo pat pirmųjų minučių rungtynių tempą aikštėje diktavo Eivino Černiausko auklėtiniai, tačiau smūgiai dažniausiai skriedavo šalia Igno Plūko ginamų vartų.
Sūduviečiai įsidrasino tik sužaidus daugiau nei pusvalandį – kartą į Tomo Švedkausko ginamus vartus smūgiavo Titas Milašius, o netrukus bandymu atsakė žalgirietis Fedoras Černychas.
Po pertraukos ilgai laukti įvarčio nereikėjo – 51-ąją minutę iš už baudos aikštelės tiksliai į viršutinį vartų kampą smūgiavo „Kauno Žalgirio“ ekipos futbolininkas Fabienas Ourega.
Visai netrukus rezultatą išlyginti galėjo Kota Sakurai, bet kamuolys prašvilpė visai greta virpsto.
82-ąją minutę raudoną kortelę prieš save išvydo aikštės šeimininkų saugas Divine‘as Naah.
Jau per arbitro kompensuotą laiką po perdavimo iš krašto pusiausvyrą atstatė ir marijampoliečiams tašką padovanojo Sidy Sanokho.
„Kauno Žalgiris“ su 64 taškais lieka turnyro lentelės viršūnėje, o „Sūduvos“ sąskaitoje – 50 taškų ir 3-oji pozicija.
