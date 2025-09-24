Ispanijos čempionate „Real“ ir toliau nebarsto taškų

Antradienį „Karališkais“ klubas išvykoje 4:1 (2:0) įveikė „Levante“ ekipą.
28-ąją minutę Vinicius iš aštraus kampo baudos aikštelėje atliko itin sėkmingą smūgį į tolimąjį kairįjį vartų kampą ir išvedė svečius į priekį.
Po 10-ies minučių 18-metis Franco Mastantuono greitos atakos metu atsidūrė atakos smaigalyje ir padvigubino „Real“ persvarą.
Po „Real“ gynėjų ir vartininko Thibaut Courtois klaidų Etta Eyongas 54-ąją minutę sugebėjo sušvelninti rezultatą, tačiau netrukus visa intrigą sunaikino Kylianas Mbappe.
Prancūzas 63-ąją minutę pasižymėjo nuo 11 metrų žymos, o po 3 minučių sulaukęs Arda Gulero perdavimo apibėgo vartininką ir pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
Madrido ekipa laimėjo visus 6 žaistus mačus ir pirmauja Ispanijos čempionate. „Levante“ su 4 taškais rikiuojasi 16-oje pozicijoje.
Kiti rezultatai:
Bilbao „Athletic“ – „Girona“ 1:1,
Barselonos „Espanyol“ – „Valencia“ 2:2,
„Sevilla“ – „Villarreal“ 1:2.
