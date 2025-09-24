Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ispanijos čempionate „Real" ir toliau nebarsto taškų

2025 m. rugsėjo 24 d.
Lrytas.lt
Madrido „Real“ futbolininkai Ispanijos futbolo čempionate „La Liga“ ir toliau išlaiko lyderių poziciją.
Antradienį „Karališkais“ klubas išvykoje 4:1 (2:0) įveikė „Levante“ ekipą.
28-ąją minutę Vinicius iš aštraus kampo baudos aikštelėje atliko itin sėkmingą smūgį į tolimąjį kairįjį vartų kampą ir išvedė svečius į priekį.
Po 10-ies minučių 18-metis Franco Mastantuono greitos atakos metu atsidūrė atakos smaigalyje ir padvigubino „Real“ persvarą.
Po „Real“ gynėjų ir vartininko Thibaut Courtois klaidų Etta Eyongas 54-ąją minutę sugebėjo sušvelninti rezultatą, tačiau netrukus visa intrigą sunaikino Kylianas Mbappe.
Prancūzas 63-ąją minutę pasižymėjo nuo 11 metrų žymos, o po 3 minučių sulaukęs Arda Gulero perdavimo apibėgo vartininką ir pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
Madrido ekipa laimėjo visus 6 žaistus mačus ir pirmauja Ispanijos čempionate. „Levante“ su 4 taškais rikiuojasi 16-oje pozicijoje.
Kiti rezultatai:
Bilbao „Athletic“ – „Girona“ 1:1,
Barselonos „Espanyol“ – „Valencia“ 2:2,
„Sevilla“ – „Villarreal“ 1:2.
