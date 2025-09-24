Profesionalo karjerą baigia pasaulio čempionatą laimėjęs ir 24 trofėjus iškovojęs vokietis

Centro gynėju žaidęs 37-erių vokietis apie savo sprendimą visuomenei pranešė socialiniuose tinkluose. J.Boatengas geriausiai žinomas dėl savo žaidimo Miuncheno „Bayern“ komandoje, kurioje praleido 10 sezonų (2011-2021).
Devyni „Bundesligos“ titulai, penkios Vokietijos taurės, du UEFA Čempionų lygos titulai, dvi UEFA Supertaurės, dvi FIBA klubų pasaulio taurės – prie visų šių titulų drąsiai galima prirašyti šio centro gynėjo pavardę.
Iš viso savo karjeroje J.Boatengas iškovojo 24 trofėjus. 2014-aisiais su Vokietijos rinktine jis tapo pasaulio čempionu.
2016-aisiais jis buvo pripažintas Vokietijos metų futbolininku.
„Šeima, draugai, fanai, atėjo laikas“, – rašė J.Boatengas.
Per savo karjerą J.Boatengas atstovavo septyniems klubams: „Hertha“, „Hamburger SV“, „Manchester City“, „Bayern“, Lyono „Olympique“, „Salernitana“ ir Linzo LASK.
Iš viso J.Boatengas sužaidė 403 mačus, per kuriuos įmušė 6 įvarčius. Vokietijos rinktinei jis atstovavo 76 susitikimuose, jo sąskaitoje – 1 įvartis 2016-aisiais į Slovakijos vartus.
Įdomu tai, kad J.Boatengo debiutas rinktinėje buvo išskirtinis, mat jis tapo pirmuoju futbolininku Vokietijos rinktinės istorijoje, gavusiu raudoną kortelę savo debiutiniame mače.