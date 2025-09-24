Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Profesionalo karjerą baigia pasaulio čempionatą laimėjęs ir 24 trofėjus iškovojęs vokietis

2025 m. rugsėjo 24 d. 13:30
Lrytas.lt
Daugybę titulų per savo karjerą iškovojęs Jerome'as Boatengas paskelbė apie karjeros pabaigą.
Daugiau nuotraukų (1)
Centro gynėju žaidęs 37-erių vokietis apie savo sprendimą visuomenei pranešė socialiniuose tinkluose. J.Boatengas geriausiai žinomas dėl savo žaidimo Miuncheno „Bayern“ komandoje, kurioje praleido 10 sezonų (2011-2021).
Devyni „Bundesligos“ titulai, penkios Vokietijos taurės, du UEFA Čempionų lygos titulai, dvi UEFA Supertaurės, dvi FIBA klubų pasaulio taurės – prie visų šių titulų drąsiai galima prirašyti šio centro gynėjo pavardę.
Iš viso savo karjeroje J.Boatengas iškovojo 24 trofėjus. 2014-aisiais su Vokietijos rinktine jis tapo pasaulio čempionu.
2016-aisiais jis buvo pripažintas Vokietijos metų futbolininku.
„Šeima, draugai, fanai, atėjo laikas“, – rašė J.Boatengas.
Per savo karjerą J.Boatengas atstovavo septyniems klubams: „Hertha“, „Hamburger SV“, „Manchester City“, „Bayern“, Lyono „Olympique“, „Salernitana“ ir Linzo LASK.
Iš viso J.Boatengas sužaidė 403 mačus, per kuriuos įmušė 6 įvarčius. Vokietijos rinktinei jis atstovavo 76 susitikimuose, jo sąskaitoje – 1 įvartis 2016-aisiais į Slovakijos vartus.
Įdomu tai, kad J.Boatengo debiutas rinktinėje buvo išskirtinis, mat jis tapo pirmuoju futbolininku Vokietijos rinktinės istorijoje, gavusiu raudoną kortelę savo debiutiniame mače.
Jerome'as BoatengasMiuncheno Bayernbundeslyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.