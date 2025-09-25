Europos lygos starte didžiausią pergalę šventė „Dinamo“, o Salonikuose sirgaliai kabino plakatus prieš Izraelį

Didžiausią pergalę iškovopjo kroatų Zagrebo „Dinamo“. kuri įveikė Stambulo „Fenerbahce“ net 3:1. Tiek pat įvarčių buvo pelnyta dvikovoje tarp ispanų „Real Betis“ ir anglų „Nottingham Forest“, tačiau šioje dvikovoje užfiksuotos lygiosios 2:2.
Lygiosiomis sužaidė ir Salonikų PAOK su Tel Avivo „Maccabi“ 0:0.
Graikijos klubo gerbėjai Salonikų „Toumba“ stadione išskleidė kelis transparantus: „Sustabdykite genocidą“ ir „Parodykite Izraeliui raudoną kortelę“.
PAOK gerbėjai į tribūnas taip pat atsinešė Palestinos vėliavas.
Reikėtų pažymėti, kad PAOK kelios valandos prieš rungtynes socialiniuose tinkluose paskelbė pareiškimą, kuriame paragino gerbėjus vengti bet kokių veiksmų, kurie galėtų užtraukti sankcijas klubui: „Transparantų, žinučių ar vėliavų su politiniu turiniu demonstravimas gali užtraukti rimtas sankcijas mūsų klubui. Privalome atsakingai ginti savo komandos vardą ir neleisti jai žaisti be sirgalių palaikymo.“
Anksčiau buvo pranešta, kad UEFA Vykdomasis komitetas dėl Izraelio klubų pašalinimo iš visų turnyrų balsuos rugsėjo 23 d, tačiau šis klausimas Vykdomąjame komitete nebuvo aptariamas.
Europos lygos mačai:
„Midtjylland“ – Graco „Sturm“ 2:0
Salonikų PAOK – Tel Avivo „Maccabi“ 0:0
Zagrebo „Dinamo“ – Stambulo „Fenerbahce“ 3:1
Belgrado „Crvena Zvezda“ – Glazgo „Celtic“ 1:1
„Freiburg“ – „Basel“ 2:1
„Malmo“ – Razgrado „Ludogorets“ 1:2
„Nice“ – „AS Roma“ 1:2
„Real Betis“ – „Nottingham Forest“ 2:2
„Braga“ – Roterdamo „Feyenoord“ 1:0