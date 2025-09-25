Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
J. Mourinho Portugalijoje – savame amplua: po poros mačų kariauja su teisėjais, šie – skundžiasi

2025 m. rugsėjo 25 d. 13:36
Lrytas.lt
Jose Mourinho gimtojoje Portugalijoje už Lisabonos „Benfica“ vairo buvo tik dviejuose mačuose, tačiau jau po antrojo sukėlė skandalą.
Po lygiųjų 1:1 su „Rio Ave“ legendinis treneris turėjo skambių citatų pilną spaudos konferenciją, kurioje pažėrė kritikos teisėjams.
Svarbiausiu J.Mourinho laikė epizodą, kuriame „Benfica“ gynėjas Antonio Silva 64-ąją minutę pelnė įvartį, tačiau jis po VAR peržiūros buvo anuliuotas.
„Jeigu toks yra šiuolaikinis futbolas, kur įvartis atšaukiamas, nes užlipai ant mažojo pirščiuko ar patempei maikutę, man toks futbolas nepatinka. Baigiasi viskas tuo, kad ponas iš „Cidade de Futebol“ (kalba apie VAR teisėją – aut. past.) tampa protagonistu pakviesdamas teisėją pamatyti, ką jis jau matė, ir tada teisėjas neturi jokios asmenybės – jie įprastai tokios ir neturi.
Kai pamačiau, kad jį pasikvietė, žinojau, kad įvartis bus atšauktas. Antrojoje pusėje darėme viską. Nesame patys stipriausi ar fiziškiausi. Įmušėme gerą įvartį ir praradome du svarbius taškus“, – kalbėjo J.Mourinho apie vyr. rungtynių teisėją Sergio Guelho.
Treneris S.Guelho pažėrė kritikos ir už kitą epizodą.
„Rio Ave yra atsakingi už tai, kad sulėtintų žaidimą, ir tai matėsi. Yra ir teisėjo atsakomybė. Aš jam per pertrauką pasakiau: kodėl jis neduoda geltonos kortelės vartininkui 15-ą ar 20-ą minutę? Jeigu taip padarytų, rungtynės būtų visiškai kitokios, – aiškino „ypatinguoju“ pravardžiuojamas specialistas. – Kaip ir mes, teisėjai irgi turi atsakomybę gerinti žaidimą aikštėje. Esu taip daręs ir gal padarysiu tai ir vėl.“
Po tokių J.Mourinho komentarų sekė ir teisėjų atsakas. Portugalijos futbolo teisėjų asociacija (APAF) oficialiai pateikė skundą Portugalijos futbolo federacijos (FPF) drausmės komisijai. Ji svarstys, ar J.Mourinho komentarai peržengė ribas.
