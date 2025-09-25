Lrytas Premium prenumerata tik
Merginų U19 rinktinė pergale pradėjo Baltijos taurės turnyrą

2025 m. rugsėjo 25 d. 21:43
Lrytas.lt
Kaune startavo tradicinis Baltijos taurės turnyras, kuriame varžosi Estijos, Latvijos ir Lietuvos merginų iki 19 metų futbolo rinktinės.
Pirmąją turnyro dieną susitiko Karolio Jasaičio treniruojama Lietuvos rinktinė su bendraamžėmis iš Latvijos.
Visi rungtynių įvarčiai krito per pirmąjį kėlinį. Lietuvaitės po atkaklios kovos pelnė pergalę rezultatu 2:1.
Į ataką nuskubėjusios lietuvės 13 minutę įmušė įvartį. Jotvilės Šapaitės tolimo perdavimo sulaukusi Justina Blaževičiūtė pasinaudojo savo greičio savybėmis, atitrūko nuo latvių gynėjos ir užtikrintai nuginklavo vartininkę.
Latvijos rinktinei 33 minutę pavyko išlyginti rezultatą po kampinio – įvarčiu pasižymėjo jos kapitonė Alisė Keita Baltrušaitė.
Lietuvių rezultatyvus atsakas sekė iškart po keturių minučių – latvių vartininkė nesėkmingai atrėmė Austėjos Jokubaitytės baudos smūgį, o pirmoji prie kamuolio atskuodusi Agata Marija Kairytė nukreipė kamuolį į vartus.
Latvėms šį šeštadienį Kaune reikės varžytis su estėmis, o turnyrą vainikuos pirmadienio dvikova tarp Lietuvos ir Estijos rinktinių. Žiūrovams įėjimas į rungtynes – nemokamas.
Merginų U19 Baltijos taurės turnyro statistika
Lietuva – Latvija 2:1 (2:1);
LFF Kauno treniruočių centro stadionas, teisėja – Ugnė Šmitaitė;
Įvarčiai: 13 min. Justina Blaževičiūtė, 37 min. Agata Marija Kairytė (Lietuva); 33 min. Alise Keita Baltrušaite (Latvija);
Įspėta: 65 min. Alise Keita Baltrušaite (Latvija);
Lietuvos rinktinės sudėtis: Ema Daujotė, Patricja Penkauskaitė (59 min. Airinga Anavičiūtė), Elena Ostrauskaitė, Agata Marija Kairytė (87 min. Austėja Pocevičiūtė), Austėja Jokubaitytė, Justina Blaževičiūtė, Estela Tamošauskaitė (59 min. Augustė Augėnaitė), Ugnė Jonelytė, Marta Lipnickaitė, Laura Grucytė (79 min. Emilija Grauslytė), Jotvilė Šapaitė. Atsargoje: Karina Galdikaitė, Miglė Grauslytė, Julija Melaikytė, Elzė Kiškūnaitė, Aivė Andriuškevičiūtė.
Likęs turnyro tvarkaraštis
Rugsėjo 27 diena (šeštadienis)
17.00 val. Latvija – Estija.
Rugsėjo 29 diena (pirmadienis)
13.00 val. Estija – Lietuva. WU-19 rinktinė
Lietuvos merginų (U-19) futbolo rinktinė

