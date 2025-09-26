„Panathinaikos“ Europos lygoje per 19 min. pelnė 3 įvarčius, o „Aston Villa“ iškovojo pirmąją pergalę šiame sezone

Daugiausia įvarčių krito Berne, kur žaidė šveicarų „Young Boys“ graikų Atėnų „Panathinaikos“, o pergalę šventė pastarieji 4:1 (3:1).
Sužaidus vos 19 minučių graikai jau pirmavo 3:0. Du įvarčius buvo pelnęs Anassas Zaroury. Šveicarai po 25-ąją min. po Saidy Janko įvarčio dar turėjo šiokių tokių vilčių sugrįžti į kovą, tačiau tas pats A.Zoury 68 min. įmušė savo trečiąjį įvartį ir Graikijos ekipa šventė pergalę.
Anglijos čempionate buksuojanti ir tarp autsaiderių esanti Birmingamo „Aston Villa“ namie šventė pergalę 1:0 prieš italų „Bologna“.
Tiesa, skirtumas galėjo būti ir didesnis, tačiau 68 min. 11 metrų baudinio nerealizavo Ollie Watkinsas.
Tai buvo pirmoji „Aston Villa“ pergalė šiame sezone, nes per šešis mačus įvairiuose turnyruose Birmingamas tris kartus sužaidė lygiosiomis ir tris kartus pralaimėjo.
Tokiu pačiu skirtumu – 1:0 ketvirtadienį baigėsi dar keturi mačai.
Europos lygos mačai:
Deventerio „Go Ahead Eagles“ – Bukarešto FCSB 0:1
„Lille“ – Bergeno „Brann“ 0:0
Birmingamo „Aston Villa“ – „Bologna“ 1:0
„Salzburg“ – „Porto“ 0:1
„Utrecht“ – „Lyon“ 0:1
Budapešto „Ferencvaros“ – Pilzeno „Viktoria“ 1:1
Glazgo „Rangers“ – „Genk“ 0:1
„Stuttgart“ – Vigo „Celta“ 2:1
Berno „Young Boys“ – Atėnų „Panathinaikos“ 1:3
