A lygos Žemaitijos derbyje pranašumą įrodė „Džiugas“

2025 m. rugsėjo 26 d. 21:40
34-asis Lietuvos futbolo A lygos turas startavo Žemaitijos derbiu. Atkaklią kovą tarpusavyje demonstravo Gargždų „Banga“ bei Telšių „Džiugas“, tačiau pergalę rezultatu 1:0 (0:0) svečiuose iškovojo telšiškiai.
13-ąją minutę Aarono Olugbogi bandymas iš toli minimalaus rikošeto pagalba skriejo šalia stačiakampio. Kėlinio viduryje turėjo padirbėti Marius Paukštė – pastarasis apsigynė nuo Sherwino Seedorfo bei Akpe Victory smūgių, pastarasis  37-ąją minutę sustabdė ir Vaido Vagdušausko spirtą kamuolį.
Antrojo kėlinio pradžioje telšiškių gretose įvyko nemalonus momentas – dėl patirtos traumos rungtynių tęsti nebegalėjo Vilius Piliukaitis. Vos atlikus keitimą, gargždiškiai turėjo nuostabią progą pasižymėti, tačiau ja nepasinaudojo – V. Magdušauskas atliko smūgį, vartų sargas kamuolį atmušė priešais save, tačiau Aivaras Emsis smūgiavo tiesiai į M. Paukštę.
Vos po keleto momentų V. Magdušauskas sulaukė kamuolio iš Deivido Malžinsko, tačiau spirtas kamuolys ir vėl skriejo į vartininką.
75-ąją minutę pasižymėti galėjo „Banga“, tačiau Sh. Seedorfo smūgis buvo atremtas, o Sido Praleikos bandymą nuo vartų linijos blokavo Lukas Ankudinovas. Netrukus į  rezultatyvią ataką pasileido „Džiugas“, kai Miroslavo Puškarovo šūvį atrėmė Mantas Bertašius, o atšokusį kamuolį iš arti į vartus siuntė Oleksandras Kurcevas.
Po šio susitikimo Andriaus Lipskio auklėtiniai su 41 tašku sąskaitoje išlieka šešti, savo ruožtu, Davido Afonso vadovaujama ekipa su 32 taškais žengia aštunta.
Telšių DžiugasLietuvos futbolo A lygaA lyga
