G. Gineitis trečią kartą paeiliui nekilo nuo atsarginių suolo

2025 m. rugsėjo 26 d. 07:28
Gvidas Gineitis jau trečias rungtynes paeiliui nesulaukė „Torino“ trenerio pasitikėjimo ir nepakilo nuo atsarginio suolo.
Lietuvio atstovaujamas „Torino“ klubas Italijos taurės šešiolikfinalyje namuose 1:0 (1:0) palaužė „Pisa“ ekipą.
Pergalingas įvartis krito dar 9-ąją minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Cesare Casadei.
Pisa“ nuo 62-os minutės rungtyniavo mažumoje, kadangi raudoną kortelę dėl pavojingo žaidimo užsidirbusio Juano Cuadrado.
Tai buvo jau trečios rungtynės paeiliui, kuomet Marco Beroni paliko lietuvį ant atsarginių suolo.
Aštuntfinalyje Turino ekipa susitiks su „AS Roma“ klubu.
