Rekordas sumuštas: H. Kane'as pelnė 100-ąjį įvartį greičiau nei bet kas kitas

„Bayern“ namie užtikrintai 4:0 (2:0) įveikė Bremeno „Werderį“ ir įsirašė penktąją pergalę iš tiek pat galimų Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse.
Mačas buvo ypatingas anglui H.Kane'ui, po įvartį įmušusiam tiek pirmajame, tiek antrajame kėlinyje ir pasiekusiam šimto įmuštų įvarčių klube ribą. Tam jam prireikė 104 rungtynių, o didžiosiose penkiose lygose taip greitai triženklio įvarčių kiekio pasiekęs nebuvo joks kitas futbolininkas.
Iki tol rekordą dalinosi Christiano Ronaldo (kai žaidė Madrido „Reale“) ir Erlingas Haalandas („Manchester City“), abu savo pirmąjį šimtuką įmušę per 105 rungtynes.
Per šio sezono aštuonis mačus H.Kane'as jau yra įmušęs net 15 įvarčių. Šiemet prestižiniuose „Ballor d'Or“ rinkimuose anglas buvo 13-as.