Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Rekordas sumuštas: H. Kane'as pelnė 100-ąjį įvartį greičiau nei bet kas kitas

2025 m. rugsėjo 26 d. 23:44
Lrytas.lt
To iki šiol padaryti nebuvo pavykę niekam – Harry Kane'as per 104-ias rungtynes Miuncheno „Bayern“ klube pelnė jau 100 įvarčių.
Daugiau nuotraukų (1)
„Bayern“ namie užtikrintai 4:0 (2:0) įveikė Bremeno „Werderį“ ir įsirašė penktąją pergalę iš tiek pat galimų Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse.
Mačas buvo ypatingas anglui H.Kane'ui, po įvartį įmušusiam tiek pirmajame, tiek antrajame kėlinyje ir pasiekusiam šimto įmuštų įvarčių klube ribą. Tam jam prireikė 104 rungtynių, o didžiosiose penkiose lygose taip greitai triženklio įvarčių kiekio pasiekęs nebuvo joks kitas futbolininkas.
Iki tol rekordą dalinosi Christiano Ronaldo (kai žaidė Madrido „Reale“) ir Erlingas Haalandas („Manchester City“), abu savo pirmąjį šimtuką įmušę per 105 rungtynes.
Per šio sezono aštuonis mačus H.Kane'as jau yra įmušęs net 15 įvarčių. Šiemet prestižiniuose „Ballor d'Or“ rinkimuose anglas buvo 13-as.
Harry Kane'asMiuncheno Bayernbundeslyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.