„Manchester United“ košmaras tęsiasi – „Premier“ lygoje patirtas dar vienas pralaimėjimas

Jau 8-ąją rungtynių minutę greitos atakos metu svečių gynėjai sugebėjo pražiopsoti Igorį Thiago, kuris atsidūręs vienas prieš vartininką pelnė nesunkų įvartį.
Po 12-os minučių „Brentford“ vėl su vienu perdavimu išdraskė Mančesterio komandos gynybą. Altay’us Bayindiras sugebėjo atlaikyti pirmąjį smūgį, tačiau kamuolys nukrito tiesiai I. Thiago po kojomis ir brazilas nesunkiai pasižymėjo.
Rezultatą „Raudonieji velniai“ sušvelnino 26-ąją minutę. Greitos atakos metu šeimininkų vartininko aikštelėje kilo chaosas ir Benjaminas Šeško atliko vieną smūgį po kito, tačiau galiausiai trečiuoju bandymu pasižymėjo.
71-ąją minutę Brundo Fernandesas turėjo auksinę galimybę 11 metrų baudiniu lyginti rezultatą, tačiau vartus saugojęs Caoimhinas Kelleheris atspėjo kur smūgiuos „Manchester United“ kapitonas ir atlaikė smūgį.
5-ąją pridėto laiko minutę Mathias Jensenas išsklaidė bet kokias abejones dėl „Brentford“ pergalės. Po svečių klaidos „Brentford“ pasileido į greitą ataką, o danas pajautęs turintis daugiau laisvės atliko tolimą smūgį, kurio A. Bayindiras apsaugoti nesugebėjo.
Abi komandos po 6 turų turi po 7 taškus. „Brentford“ užima 11-ąją, o „Manchester United“ 12-ąją vietą.